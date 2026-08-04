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日本熊本縣日前發生規模7.1強震，造成當地嚴重災情。台積電（2330）昨（3）日晚間於官方X宣布，將捐贈2.5億日圓（約新台幣5000萬元），以支援災區的復原與重建工作；台積電慈善基金會也將發起員工募款活動，號召同仁共同投入救災行動，以實際行動支持受災民眾，順利完成重建。台積電表示，對於這次熊本地震的受災民眾，致上最深切的慰問；深耕日本市場近 30 年來，TSMC 與日本的供應商及合作夥伴攜手並進，共同協助客戶推動創新，並為全球半導體生態系的發展做出貢獻。熊本作為 TSMC 全球生產布局中的重要據點之一，台積電對於日本政府、熊本縣及各地方自治體，以及在地供應鏈夥伴長期以來的持續支持，表達最誠摯的感謝。在此次地震中，得益於在地員工與供應商夥伴的全力以赴，日本先進半導體製造（JASM）晶圓廠已順利快速復原，向所有相關人員致以深深的謝意。針對此次地震對營運的影響，台積電表示，除了向受地震影響的員工提供協助外，也將以實際行動陪伴災區居民渡過難關，「未來我們將持續密切關注當地的狀況與需求，盡最大努力提供支援。」