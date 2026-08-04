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憂一案多投衝擊選務 示警恐傷害台灣民主

中選會主委游盈隆今（4）日拜會民眾黨團。會前受訪時，游盈隆表示，他今天是帶著一個感謝跟兩個提議來拜訪民眾黨團，一個提議是希望一案多投修法能夠暫緩，第二今年是大選年，中選會預算被砍了不少，期盼大選年請不要刪凍中選會太多預算。游盈隆今上午9點拜訪民眾黨團，媒體問，今天是來勸退民眾黨不要這麼多公投嗎？游盈隆笑回，不是，今天來是帶著一個感謝跟兩個提議，等等他上去會跟民眾黨立院黨團8個委員當場說明。是希望公投不要列在同一張選票上嗎？游盈隆說，這是最主要的目的，因為這麽多案在一張票的提議與立法可能潛藏極大風險，對選務跟台灣民主可能造成嚴重傷害。媒體再問，推估如果全部成案、進入投票，真的會開票到凌晨嗎？游盈隆說，如果以2022年投票經驗，一個案就到晚上11點40分，兩案一定是會到隔天凌晨，這是確定的。對於核電議題，近8年至少投了3次公投，頻繁公投，民眾是否真的了解？游盈隆說，公投最好是有一段比較長的時間，有比較合理的時間能夠讓全民了解，這是必要的條件，也是一個好的公投的必要條件，如果時間很急促、很短暫的去推公投，且一推推很多個，對選民來說是種折磨。至於游盈隆的兩個提議，他說，一個提議是希望一案多投修法能夠暫緩，第二今年是大選年，但中選會預算被砍了不少，期盼大選年不要刪凍中選會太多預算。