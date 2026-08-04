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道奇霸氣操作搶史庫柏！「A+」評價壓倒全聯盟

▲最大宗交易毫無疑問是道奇以3人包裹從老虎換來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／取自洛杉磯道奇X）

洋基陣容漏洞未補慘吞「F」！紅襪賭拉奇曼拿「B-」

▲洋基隊已與舊金山巨人隊達成協議，正式交易來26歲的外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。（圖／美聯社／達志影像）

國聯西區大亂鬥！響尾蛇買半套僅「D+」

各支球隊評分一次看

球隊（中文） 評分 (Grade) 亞利桑那響尾蛇 D+ 亞特蘭大勇士 D 奧克蘭運動家 C 巴爾的摩金鶯 B 波士頓紅襪 B- 芝加哥小熊 A- 芝加哥白襪 C- 辛辛那提紅人 F 克里夫蘭守護者 B 科羅拉多落磯 C+ 底特律老虎 C+ 休士頓太空人 D+ 堪薩斯市皇家 D 洛杉磯天使 B+ 洛杉磯道奇 A+ 邁阿密馬林魚 C- 密爾瓦基釀酒人 D+ 明尼蘇達雙城 B- 紐約大都會 B 紐約洋基 F 費城費城人 C 匹茲堡海盜 B+ 聖地牙哥教士 B+ 舊金山巨人 A 西雅圖水手 C+ 聖路易紅雀 A 坦帕灣光芒 B 德州遊騎兵 D- 多倫多藍鳥 A- 華盛頓國民 C

2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易大限於台灣時間今（4）日上午6點正式落幕。在經過數週的輿論大戲後，聯盟格局迎來大洗牌。美媒《FanSided》知名專欄作者於第一時間對30支球團的操作進行全面盤點與評級。其中，衛冕軍洛杉磯道奇隊靠著極低代價搶下老虎隊賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal），毫無懸念拿下全聯盟唯一的「A+」最高評價；反觀紐約洋基與辛辛那提紅人隊則因操作混亂、補強不如預期，慘遭評為不合格的「F」。本屆交易大限最大贏家非道奇莫屬。道奇不僅順利從老虎手中盤來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏，更令人驚嘆的是，送出的籌碼外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）三名新秀完全未傷及農場核心骨幹。《FanSided》分析，道奇在沒有破壞未來資產的前提下，打造出大聯盟歷史級別的季後賽輪值，同時還在壓哨前補進左投布比奇（Kris Bubic）與兩位備用捕手，補強手段精準且極具侵略性，獲得「A+」實至名歸。除了道奇之外，選擇痛下決心賣高資產的舊金山巨人隊（A級）、聖路易紅雀隊（A級），以及精準補強先發輪值的芝加哥小熊隊（A-級）與多倫多藍鳥隊（A-級），也都獲得高度肯定。相較於道奇的風光，另一大豪門紐約洋基隊被評為「F」，主因在於當家重砲賈吉（Aaron Judge）傷情不明之際，管理層僅換來賈西亞（Luis Garcia Jr.）與 拉莫斯（Heliot Ramos）等零星戰力，還未能解決捕手戰力與牛棚深度等致命缺口，被批白白浪費賈吉的黃金巔峰期。同屬「F」等級的紅人隊，則因態度搖擺、既不全力衝刺季後賽又未出清即將到期的高薪合約，遭到《FanSided》嚴厲抨擊。另外，本屆壓哨拋出震撼彈、送出多名頂級新秀向金鶯換來明星捕手拉奇曼（Adley Rutschman）的波士頓紅襪隊，則獲得「B-」評價。美媒認為，雖然紅襪展現了極強的爭冠野心，但拉奇曼近年傷病頻傳且打擊狀態起伏，加上紅襪未補強二游漏洞，這筆重金豪賭風險極高。在其他重點爭冠球隊方面，聖地牙哥教士隊在最後關頭交易來前賽揚左投瑞伊（Robbie Ray）與麥茲（Casey Mize），為輪值及時止血，獲得「B+」高分；亞特蘭大勇士隊雖補進外野手托馬斯（Lane Thomas）等人，但未能引進季後賽等級先發，被評為「D」；亞利桑那響尾蛇隊雖換來紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），但輪值與牛棚問題依然嚴峻，僅拿下「D+」。