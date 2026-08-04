2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易大限於台灣時間今（4）日上午6點正式落幕。在經過數週的輿論大戲後，聯盟格局迎來大洗牌。美媒《FanSided》知名專欄作者於第一時間對30支球團的操作進行全面盤點與評級。其中，衛冕軍洛杉磯道奇隊靠著極低代價搶下老虎隊賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal），毫無懸念拿下全聯盟唯一的「A+」最高評價；反觀紐約洋基與辛辛那提紅人隊則因操作混亂、補強不如預期，慘遭評為不合格的「F」。
道奇霸氣操作搶史庫柏！「A+」評價壓倒全聯盟
本屆交易大限最大贏家非道奇莫屬。道奇不僅順利從老虎手中盤來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏，更令人驚嘆的是，送出的籌碼外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）三名新秀完全未傷及農場核心骨幹。
《FanSided》分析，道奇在沒有破壞未來資產的前提下，打造出大聯盟歷史級別的季後賽輪值，同時還在壓哨前補進左投布比奇（Kris Bubic）與兩位備用捕手，補強手段精準且極具侵略性，獲得「A+」實至名歸。除了道奇之外，選擇痛下決心賣高資產的舊金山巨人隊（A級）、聖路易紅雀隊（A級），以及精準補強先發輪值的芝加哥小熊隊（A-級）與多倫多藍鳥隊（A-級），也都獲得高度肯定。
洋基陣容漏洞未補慘吞「F」！紅襪賭拉奇曼拿「B-」
相較於道奇的風光，另一大豪門紐約洋基隊被評為「F」，主因在於當家重砲賈吉（Aaron Judge）傷情不明之際，管理層僅換來賈西亞（Luis Garcia Jr.）與 拉莫斯（Heliot Ramos）等零星戰力，還未能解決捕手戰力與牛棚深度等致命缺口，被批白白浪費賈吉的黃金巔峰期。
同屬「F」等級的紅人隊，則因態度搖擺、既不全力衝刺季後賽又未出清即將到期的高薪合約，遭到《FanSided》嚴厲抨擊。
另外，本屆壓哨拋出震撼彈、送出多名頂級新秀向金鶯換來明星捕手拉奇曼（Adley Rutschman）的波士頓紅襪隊，則獲得「B-」評價。美媒認為，雖然紅襪展現了極強的爭冠野心，但拉奇曼近年傷病頻傳且打擊狀態起伏，加上紅襪未補強二游漏洞，這筆重金豪賭風險極高。
國聯西區大亂鬥！響尾蛇買半套僅「D+」
在其他重點爭冠球隊方面，聖地牙哥教士隊在最後關頭交易來前賽揚左投瑞伊（Robbie Ray）與麥茲（Casey Mize），為輪值及時止血，獲得「B+」高分；亞特蘭大勇士隊雖補進外野手托馬斯（Lane Thomas）等人，但未能引進季後賽等級先發，被評為「D」；亞利桑那響尾蛇隊雖換來紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），但輪值與牛棚問題依然嚴峻，僅拿下「D+」。
各支球隊評分一次看
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆交易大限最大贏家非道奇莫屬。道奇不僅順利從老虎手中盤來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏，更令人驚嘆的是，送出的籌碼外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）三名新秀完全未傷及農場核心骨幹。
《FanSided》分析，道奇在沒有破壞未來資產的前提下，打造出大聯盟歷史級別的季後賽輪值，同時還在壓哨前補進左投布比奇（Kris Bubic）與兩位備用捕手，補強手段精準且極具侵略性，獲得「A+」實至名歸。除了道奇之外，選擇痛下決心賣高資產的舊金山巨人隊（A級）、聖路易紅雀隊（A級），以及精準補強先發輪值的芝加哥小熊隊（A-級）與多倫多藍鳥隊（A-級），也都獲得高度肯定。
相較於道奇的風光，另一大豪門紐約洋基隊被評為「F」，主因在於當家重砲賈吉（Aaron Judge）傷情不明之際，管理層僅換來賈西亞（Luis Garcia Jr.）與 拉莫斯（Heliot Ramos）等零星戰力，還未能解決捕手戰力與牛棚深度等致命缺口，被批白白浪費賈吉的黃金巔峰期。
同屬「F」等級的紅人隊，則因態度搖擺、既不全力衝刺季後賽又未出清即將到期的高薪合約，遭到《FanSided》嚴厲抨擊。
另外，本屆壓哨拋出震撼彈、送出多名頂級新秀向金鶯換來明星捕手拉奇曼（Adley Rutschman）的波士頓紅襪隊，則獲得「B-」評價。美媒認為，雖然紅襪展現了極強的爭冠野心，但拉奇曼近年傷病頻傳且打擊狀態起伏，加上紅襪未補強二游漏洞，這筆重金豪賭風險極高。
在其他重點爭冠球隊方面，聖地牙哥教士隊在最後關頭交易來前賽揚左投瑞伊（Robbie Ray）與麥茲（Casey Mize），為輪值及時止血，獲得「B+」高分；亞特蘭大勇士隊雖補進外野手托馬斯（Lane Thomas）等人，但未能引進季後賽等級先發，被評為「D」；亞利桑那響尾蛇隊雖換來紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），但輪值與牛棚問題依然嚴峻，僅拿下「D+」。
各支球隊評分一次看
|球隊（中文）
|評分 (Grade)
|亞利桑那響尾蛇
|D+
|亞特蘭大勇士
|D
|奧克蘭運動家
|C
|巴爾的摩金鶯
|B
|波士頓紅襪
|B-
|芝加哥小熊
|A-
|芝加哥白襪
|C-
|辛辛那提紅人
|F
|克里夫蘭守護者
|B
|科羅拉多落磯
|C+
|底特律老虎
|C+
|休士頓太空人
|D+
|堪薩斯市皇家
|D
|洛杉磯天使
|B+
|洛杉磯道奇
|A+
|邁阿密馬林魚
|C-
|密爾瓦基釀酒人
|D+
|明尼蘇達雙城
|B-
|紐約大都會
|B
|紐約洋基
|F
|費城費城人
|C
|匹茲堡海盜
|B+
|聖地牙哥教士
|B+
|舊金山巨人
|A
|西雅圖水手
|C+
|聖路易紅雀
|A
|坦帕灣光芒
|B
|德州遊騎兵
|D-
|多倫多藍鳥
|A-
|華盛頓國民
|C