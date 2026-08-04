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泰山總經理疑串證 7／1即卸任疑規避責任

中聯疑為了不讓成本增加才提高熱損 後續憂心豆粕獲利受衝擊而蓋牌

檢調偵辦中聯致癌油案1個月，已羈押中聯油脂總經理余凌冲、煉油廠長陳明榮，以及泰山前後任總經理沈怡君、蔡國樑等4人。而根據媒體今（4）日報導，專案小組二度搜索中聯、泰山後，共查扣36支手機，透過數位鑑識還原大量內部對話，其中早有員工發出「這批真的不對勁」、「這樣可以出貨嗎？」等警訊，中聯卻依然未停止出貨。《鏡週刊》今報導，中聯第一線員工早在4月就發現油品品質異常，在工作群組陸續反映「豆子爛爛的」、「這批真的不對勁」、「這樣可以出貨嗎？」等訊息。檢調認為，余凌冲與陳明榮身為食品安全小組成員，接獲通報後未立即送第三方檢驗，也未停止出貨，而是持續供貨。直到台糖、南僑相繼驗出苯駢芘超標後，中聯才於6月15日召開品保會議，檢調懷疑該會議是為後續通報及法律責任預作布局。報導更指出，品保會議後，泰山代表通知時任總經理沈怡君及現任總經理蔡國樑超標的消息，沈怡君卻仍接受中聯原料油，製成家庭號調合油、蔬菜油及耐榨油等產品流入市場，並持續與余凌冲聯繫討論應對方式，沈怡君更緊急於7月1日卸任，疑似逃避龐大退貨和衍生的責任。檢調於7月22日從扣案手機發現相關事證，24日再搜索泰山，查出部分對話紀錄及相簿截圖已遭刪除，認定有滅證、串證之虞，法院因此裁定羈押禁見。報導也引述涉案公司資深員工指出，中聯壓榨黃豆後約兩成製成原料油，其餘近八成則為豆粕，廣泛供應飼料及農業市場，是中聯主要獲利來源。若外界認定整批原料受污染，不僅食用油須下架，豆粕銷售也可能受影響，損失遠高於油品本身。目前，檢調正朝管理階層是否因營運及經濟考量而延後風險揭露與處置方向偵辦。此外，《鏡週刊》報導，業界人士指出，中聯近年改用中國製煉油設備後，若要符合台灣苯駢芘2ppb標準，必須調整設備參數、降低產能，將增加成本。檢調也查出，余凌冲曾同意將「熱損粒」標準由0.5%放寬至5%，而這是否與苯駢芘超標有關？仍待檢調進一步釐清。