美國總統川普（Donald Trump）最新民調再度探底！路透社／益普索（Reuters/Ipsos）調查顯示，川普施政滿意度降至35%，距離本任期最低點僅差1個百分點；在經濟議題上，民主黨也以37%支持度小幅超越共和黨的36%，是近10年來首度在相關調查中取得領先。
分析指出，美伊戰爭推升能源及汽油價格，正侵蝕美國家庭財務，也削弱共和黨長期在經濟議題上的優勢。隨著11月期中選舉逼近，川普政府的經濟表現可能成為左右國會控制權的重要因素。
川普滿意度降至35% 逼近本任期最低點
這項民調於上週三至本週一進行。結果顯示，川普施政滿意度由上月調查的37%降至35%，距離他本任期最低紀錄僅相差1個百分點。
川普近期多次駁斥主流民調結果，聲稱相關數據遭媒體操弄。就在最新調查公布前，他仍在自家社群平台Truth Social發文表示，自己「真正的民調數字」正處於歷來最佳水準，而非假新聞媒體所公布的結果。
民主黨經濟評價首度超車共和黨
民調詢問登記選民，哪個政黨更有能力處理美國經濟。結果顯示，37%選擇民主黨，36%認為共和黨表現較佳，另有27%表示不確定，或認為其他政黨更適合。
這是民主黨近10年來首度在路透社／益普索相關調查中，在經濟議題上超越共和黨。
共和黨在川普第一任期、拜登政府4年，以及川普第二任期初期，大多維持經濟議題優勢。不過，這項領先近幾個月持續縮小，如今已幾乎完全消失。
路透社指出，2017年5月的一項調查也曾顯示民主黨領先，但當時問題設計不同，並未提供「不確定」或「其他政黨」等選項，因此無法直接比較。
美伊戰爭推升油價 家庭荷包承壓
共和黨經濟優勢快速流失，被認為與美伊戰爭帶來的高油價密切相關。美國與以色列自2月底對伊朗發動攻擊後，衝突持續延燒。川普聲稱，軍事行動目的包括瓦解伊朗核計畫、削弱其攻擊中東對手的能力，以及創造條件讓伊朗民眾推翻宗教政權。
不過，戰爭爆發以來，美國汽油價格已上漲超過25%，民眾平均每加侖汽油須多支付逾1美元，增加通勤與日常生活成本，也讓選民對政府經濟表現更加不滿。
國會選舉民主黨領先5個百分點
若現在舉行國會選舉，42%的登記選民表示會投給民主黨候選人，37%支持共和黨，雙方差距為5個百分點。
其中，無黨派選民更以12個百分點的差距偏向民主黨，顯示中間選民對共和黨的支持度正在鬆動。
共和黨目前在國會僅握有些微多數，將在11月3日期中選舉中力拚守住參、眾兩院控制權。若經濟不滿及高油價問題持續發酵，恐衝擊共和黨選情。
不過，路透社也提醒，全國性民調只能反映整體政治氣氛，實際國會選舉結果仍取決於個別選區。美國眾議院435席中，預估僅約30多席真正具有競爭性；參議院則約有8席可能成為兩黨爭奪焦點。
此次民調共訪問4505名美國成年人，誤差範圍為正負2個百分點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普滿意度降至35% 逼近本任期最低點
這項民調於上週三至本週一進行。結果顯示，川普施政滿意度由上月調查的37%降至35%，距離他本任期最低紀錄僅相差1個百分點。
川普近期多次駁斥主流民調結果，聲稱相關數據遭媒體操弄。就在最新調查公布前，他仍在自家社群平台Truth Social發文表示，自己「真正的民調數字」正處於歷來最佳水準，而非假新聞媒體所公布的結果。
民主黨經濟評價首度超車共和黨
民調詢問登記選民，哪個政黨更有能力處理美國經濟。結果顯示，37%選擇民主黨，36%認為共和黨表現較佳，另有27%表示不確定，或認為其他政黨更適合。
這是民主黨近10年來首度在路透社／益普索相關調查中，在經濟議題上超越共和黨。
共和黨在川普第一任期、拜登政府4年，以及川普第二任期初期，大多維持經濟議題優勢。不過，這項領先近幾個月持續縮小，如今已幾乎完全消失。
路透社指出，2017年5月的一項調查也曾顯示民主黨領先，但當時問題設計不同，並未提供「不確定」或「其他政黨」等選項，因此無法直接比較。
美伊戰爭推升油價 家庭荷包承壓
共和黨經濟優勢快速流失，被認為與美伊戰爭帶來的高油價密切相關。美國與以色列自2月底對伊朗發動攻擊後，衝突持續延燒。川普聲稱，軍事行動目的包括瓦解伊朗核計畫、削弱其攻擊中東對手的能力，以及創造條件讓伊朗民眾推翻宗教政權。
不過，戰爭爆發以來，美國汽油價格已上漲超過25%，民眾平均每加侖汽油須多支付逾1美元，增加通勤與日常生活成本，也讓選民對政府經濟表現更加不滿。
國會選舉民主黨領先5個百分點
若現在舉行國會選舉，42%的登記選民表示會投給民主黨候選人，37%支持共和黨，雙方差距為5個百分點。
其中，無黨派選民更以12個百分點的差距偏向民主黨，顯示中間選民對共和黨的支持度正在鬆動。
共和黨目前在國會僅握有些微多數，將在11月3日期中選舉中力拚守住參、眾兩院控制權。若經濟不滿及高油價問題持續發酵，恐衝擊共和黨選情。
不過，路透社也提醒，全國性民調只能反映整體政治氣氛，實際國會選舉結果仍取決於個別選區。美國眾議院435席中，預估僅約30多席真正具有競爭性；參議院則約有8席可能成為兩黨爭奪焦點。
此次民調共訪問4505名美國成年人，誤差範圍為正負2個百分點。