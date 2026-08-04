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▲ 林智鴻呼籲水利局盡快比照台北木柵公園、台科大與政大校園等，尋求以微生物復育土壤，製造阻斷小黑蚊食物鏈的生態解方，盼能藉此一舉改善當地「蚊風喪膽」困境。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

里民每次早上出來運動，都被叮到『抹叮抹噹』！」鳳山溪中崙社區沿岸小黑蚊孳生讓當地徒步民眾「滿身紅豆冰」苦不堪言！關心鳳山溪水環境多年的高雄市議員林智鴻日前視察該處，他呼籲水利局盡快比照台北木柵公園、台科大與政大校園等，尋求以微生物復育土壤，製造阻斷小黑蚊食物鏈的生態解方，盼能藉此一舉改善當地「蚊風喪膽」困境。林智鴻3日會同鳳山區中榮里長劉秀美、水利局以及與成大有多次產學合作經驗的「樹博士」團隊共同視察該處，現場大家更「以身試咬」感受問題嚴重性。水利局也同意以該河岸範圍作為試辦點，若能達成如專業團隊所稱95%抑制率，將考慮擴大推廣，讓小黑蚊不再成為阻礙親水環境的惡夢。林智鴻表示，從首次參選開始，便主張鳳山溪是鳳山的「母親之河、生命之河」，過去成功爭取近2億硬體設施，盼能改善河川污染整治問題，然而，面臨枯水期淤積導致河川時生惡臭，乃至於周邊草地的小黑蚊問題，始終困擾中崙一帶居民，對此他不只質詢、提案，更在上月協同「樹博士」團隊，一同拜會水利局代理局長蔡易勲，盼能替問題找出解方，蔡易勲初步同意試辦，為確認實際範圍以利精準評估，也才有3日這場會勘。博士團隊則表示，在小黑蚊肆虐的花蓮，他們確實都用這種「以身試咬」法，凸顯問題嚴重性，並據此作為生態工法實施後改善的「對照組」，聽得在場會勘人員不禁瞠目結舌。林智鴻研判，中崙鳳山溪沿岸的小黑蚊，關鍵不只是有草，而是植草磚長期卡水、積存有機物，形成潮濕且適合小黑蚊繁殖的表土環境；而生態工法不是單純噴藥，而是透過導入微生物群，改善土壤與表層生態，降低有機物累積，破壞小黑蚊賴以生存的食物鏈與棲地，讓植草磚或河畔草叢不再成為孳生熱點。盼能同時配合河岸底泥代謝與源頭水質改善，從環境根本著手，建立更健康、更永續，不再令人「蚊風喪膽」的鳳山溪水岸。