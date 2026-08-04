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洛杉磯道奇左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）今（4）日作客芝加哥小熊，開局獲得3分援護卻守不住領先，5局還沒投完就被敲出4支全壘打，失掉7分黯然退場。更令人擔憂的是，他前一次面對水手同樣單場挨4轟，連續兩場被擊出8發全壘打，原本穩固的先發位置開始出現警訊。羅布列斯基首局先被克羅－阿姆斯壯敲出安打，接著對鈴木誠也（Seiya Suzuki）投出偏高直球，遭轟成左外野兩分砲。道奇雖仍以3：2領先，但他第2局又被阿爾坎塔拉敲出逆轉兩分砲，開賽前兩局的領先優勢迅速消失。第3局羅布列斯基再被布雷格曼擊出二壘安打，隨後一顆落在紅中的滑球遭凱利轟出兩分砲，形成連續3局挨轟。第4局短暫止血後，他第5局又被布許擊出陽春砲，追平個人生涯單場最多4轟紀錄，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即上場換投。羅布列斯基前一次登板面對水手，主投6局被敲4支全壘打、失掉5分，如今相隔一場又被小熊轟出4發長打。兩場比賽的共同問題，是直球與滑球多次投到打者容易出棒的位置，一旦無法把球壓在好球帶邊緣，球威便不足以掩蓋控球失誤。他此役前戰績11勝2敗、防禦率2.88，與山本由伸並列道奇最多勝投手，也曾首度入選明星賽，是球隊傷兵潮期間最穩定的輪值成員之一。 不過連續兩場大量失分，也讓他從本季最大驚喜，突然變成道奇投手教練團必須處理的調整對象。道奇日前才從老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），他預計接手系列賽下一戰先發，正式加入道奇輪值。 隨著史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等傷兵陸續準備歸隊，道奇可用先發投手愈來愈多，羅布列斯基已不再像上半季一樣擁有絕對保障。道奇原本需要他在傷兵期間吃下局數，但現在滿手王牌，先發輪值競爭標準已從「能否穩定先發」，提高到「誰最適合進入10月季後賽輪值」。