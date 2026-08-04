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底特律老虎隊在今年美國職棒大聯盟交易大限前進行了大幅度的陣容重組，正式與多位主力球員分道揚鑣。其中最受矚目的，莫過於將連續兩屆美國聯盟賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）交易至洛杉磯道奇隊；此外，廣受歡迎的資深捕手羅傑斯（Jake Rogers）被送往巴爾的摩金鶯隊（隨後轉戰紅襪），而投手麥茲（Casey Mize）則在周一下午6點大限前夕被交易至聖地牙哥教士隊。面對球隊的陣容大地震，老虎隊棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）在交易大限結束後出面說明球團決策背後的邏輯，並坦言這是一個令人痛心的決定。在交易大限結束後的記者會上，哈里斯表示，被迫賣掉球員讓他感到非常痛苦。「我討厭當賣家。」哈里斯（Scott Harris）在當地時間周一晚間受訪時直言：「但我認為如果不這麼做，就是一種不負責任的行為。我試圖在經營這支球隊時，一隻眼睛堅定地注視著現在，另一隻眼睛則緊盯著未來。這次的交易大限是一個非常艱難的決策點。」針對外界關心為何不留下王牌投手史庫柏，哈里斯透露他曾與其知名經紀人波拉斯（Scott Boras）討論過延長合約的可能性，但結果很明顯，球員方傾向投入自由市場。「我們曾探詢過一次延長合約，從經紀人的回覆中，我非常清楚他們的意圖，這也是他應得的。我預期他會成為自由球員。」對於外界有傳言指稱老虎隊並未在史庫柏的交易中盡全力爭取最大回報，甚至稱市場上沒有引發「競價大戰」，史考特·哈里斯（Scott Harris）強烈反駁，直斥這些說法是「垃圾（garbage）」。他強調，在各隊不斷加碼報價的過程中，他甚至能聽見其他球團傳來的「哀嚎聲」。史庫柏（Tarik Skubal）交易案中，老虎從道奇隊換回潛力新秀霍普（Zyhir Hope）、萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）。羅傑斯（Jake Rogers）交易案從金鶯隊換回右投手巴恩哈特（Zane Barnhart）。麥茲（Casey Mize）交易案從教士隊獲得首輪大物新秀梅菲爾德（Kash Mayfield，教士農場排名第2）以及左投沃爾夫（Jackson Wolf）。儘管失去了多名大將，老虎隊目前戰績為54勝58敗，距離美聯外卡資格僅有2.5場勝差。挺過悲慘的5月份，球隊已重新拚回季後賽競爭行列。哈里斯（Scott Harris）向所有認為老虎隊已經放棄本賽季的人喊話：「這支球隊的天賦足以扭轉局勢，就像2024年的那支球隊一樣。我們絕對沒有舉白旗投降。」老虎隊接下來將帶著這股氣勢，前往太平洋西北地區，於週二晚間與西雅圖水手隊展開三連戰。