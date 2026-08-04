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致癌油風暴延燒，台糖被爆出5月驗出中聯油品苯駢芘超標7倍，卻未向主管機關通報，台北市長蔣萬安昨痛斥，整個政府整體失能，並質疑總統賴清德還要繼續神隱，不出面道歉嗎？對此，總統府發言人郭雅慧今（4）日受訪時反擊，蔣萬安應該要對外界清楚說明，在他任內有沒有針對食品安全驗過苯駢芘？對國人來說，最需要的事情是中央、地方一起合作，而不是像現在這樣，每天做政治操作轉移焦點到處嫁禍，像這樣的情況，國人不會允許，也不會接受的。總統賴清德上午出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」，會前媒體詢問，總統怎麼看藍營批評中央包庇台糖沒通報，還要總統道歉？郭雅慧表示，說再多都沒有辦法改變一個事實，就是台中311這批粗油從頭到尾都在中聯台中廠區沒有移出過。他說，依據食安相關法律，由中央來制定食品安全標準跟辦法，地方依法應該要定期去抽驗下架，因此對台中市長盧秀燕來說，更重要的是應該要清楚的說明，台中是不是八年來從來沒有驗過油？郭雅慧接續說，對台北市也一樣，蔣萬安應該對外界清楚說明，在他任內有沒有針對食品安全驗過苯駢芘？現在對國人來說最需要的其實是中央跟地方一起合作，解決問題，並且恢復民眾對於食安信心，而不是像現在這樣，每天做政治操作轉移焦點到處嫁禍，像這樣的情況，國人不會允許，也不會接受的。