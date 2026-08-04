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中聯油品事件延燒，台中市府被揪出8年來僅配合中央抽驗中聯一次，如今台中市長盧秀燕卻將矛頭指向台糖在5月檢驗發現油品不合格卻未通報台南市府。對此立委林俊憲表示，既然盧秀燕想把責任甩到台南來，那就只好把事情說清楚，表示盧連食用油跟汽柴油都傻傻分不清，台中的食安問題，不會因為台糖總公司設在台南，就完成一場責任上的異地甩鍋。林俊憲說，盧秀燕昨日受訪時，拿著台糖5月就發現中聯公司粗油原料檢驗不合格一事，質疑台糖總公司位在台南，卻沒有依照《臺南市食品安全管理自治條例》通報，甚至反過來批評台南食品安全管理有問題，「既然想把責任甩到台南來，那我們就只好把事情說清楚」。首先， 台糖總公司確實位在台南東區，但總公司主要負責整體經營管理與行政決策，並不是食用油的生產製造現場；其次，盧秀燕提到台糖油品事業部在台南，這點也沒有錯，確實位在新營。但問題是，這個「油品」不是她想像中的食用油，而是負責汽柴油等能源相關業務，並非台糖食用油製造管理單位。林俊憲指出，汽柴油與食用油，不能因為都有一個「油」字，就傻傻分不清；台中的食安問題，不會因為台糖總公司設在台南，就完成一場責任上的異地甩鍋。這次事件真正的關鍵，其實也不是台糖在哪裡，而是當時發現的是什麼。林俊憲說明，依照食品安全相關規範，「產品」與「原料」本來就是不同概念。台糖5月赴台中中聯廠區進行取貨前採樣，發現311油槽粗膠原油苯駢芘超標後，立即拒收並要求換貨。也就是說，台糖當時發現的是「製造原料」，不是已經上市流通、提供消費者食用的食品產品。林俊憲提到，那批超標原料從頭到尾都留在中聯廠區，沒有送進台糖、沒有進入台糖供應鏈，也沒有被加工成消費者購買的食品。真正造成一連串食安風波的，是業者後續處理以及地方主管機關疏於管理，未能落實抽驗。而且按照盧秀燕自己的邏輯，既然她認為所在地的地方政府該負起責任，那就更應該回頭好好面對台中的問題，承擔管理責任。最後林俊憲表示，尤其是想選總統的人，更應該展現面對問題、解決問題的能力，不要看到民調下滑，就急著把責任往外推。