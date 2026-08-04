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▲石斛蘭的花則分為「春石斛」與「秋石斛」兩類，圖為春石斛的花會沿著假球莖莖節的位置一一開出。（圖／取自農業部）

▲統一企業集團備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭迎接父親節。（圖／官方提供）

父親節8月8日在本週登場，有別於母親節的康乃馨，父親節之花為「石斛蘭」，因其在生長過程中，會將養分輸送給新芽，也代表對爸爸堅定守護與無私奉獻的感念。除了花店買得到石斛蘭外，7-11、康是美、統一時代百貨、星巴克都有販售或滿額贈花活動。石斛蘭因象徵慈愛、幸福、堅毅與勇敢，成為父親節熱門花禮之一。由於其生長時，老莖會將養分持續輸送給新芽，展現無私付出的特性，因此有「父親之花」之稱，寓意父親默默奉獻、堅強守護家庭。此外，石斛蘭也象徵純潔、吉祥與熱情歡迎，花型優雅且容易栽培，深受花藝設計與居家園藝愛好者喜愛。石「斛」蘭正確讀音不是「角」，而是（ㄕˊ ㄏㄨˊ ㄌㄢˊ），「斛」在古代其實是一種容量單位，在唐代以前通常十斗為一斛（同石），宋代以後改為五斗為一斛。7-11：門市販售「空運進口石斛蘭」單支售價188元康是美：8月5日起至8月9日，全店消費滿2888元送1支「空運進口石斛蘭」統一時代百貨台北店／DREAM PLAZA：8月7日至8月9日會員於全館指定店櫃消費滿2000元贈一朵「空運進口石斛蘭」，每會員每日限兌換1朵。夢時代購物中心／統一時代百貨高雄店：8月7日至8月9日會員於全館指定店櫃滿3000元即贈一朵「空運進口石斛蘭」，每會員每日限兌換2朵。星巴克：8月6日起至8月8日消費滿888元滿額即贈一朵「空運進口石斛蘭」1支（送完為止）Mister Donut ：8月5日起至8月9日消費滿400元贈一朵「空運進口石斛蘭」，數量有限，贈完為止。聖德科斯：8月5日起至8月9日單筆消費滿2000元免費送一朵「空運進口石斛蘭」、滿500元享49元加價購。統一精工：「空運進口石斛蘭」每支188元或可用188點 OPENPOINT點兌換