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▲四人現學現賣泰語「我愛你」撩粉，全場也一起合唱〈生日快樂歌〉，為8月生日的吳建豪（中）提前慶生。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信帶著《F✦FOREVER恆星之城》日前到曼谷IMPACT Arena開唱，時隔20年不僅帶來多首新、舊歌曲，四人還現學現賣泰語「我愛你」撩粉。值得一提的是，周渝民的妻女也低調現身觀眾席，一家三口全是高顏值，引起熱議；台上，阿信和言承旭也紛紛搶當乾爹，現場氣氛相當歡樂。「F✦FOREVER」近日在泰國開唱，四人現學現賣泰語「我愛你」撩粉，全場也一起合唱〈生日快樂歌〉，為8月生日的吳建豪提前慶生。值得一提的是，周渝民的老婆、女兒也罕見現身觀眾席，高顏值立刻被眼尖的粉絲發現，而台上言承旭表示：「以前演《流星花園》的時候我就很嫉妒他（周渝民），因為他那時候就長得比我帥！」言承旭也向周渝民的女兒喊話：「妳的爸爸真的很棒，他帶給大家很多美好回憶，所以妳要好好孝順他喔。」並和阿信搶著當乾爹，阿信說：「早上上學我接送。」言承旭補充：「下課的時候吳建豪先去接。」讓周渝民笑回：「你們確定要當乾爹？我女兒比較世故一點，怕你們認了，待會她就說已經開好禮物清單。」四人一搭一唱讓全場笑翻。這次來到泰國演出，四人也獻上精彩演出給久等的歌迷，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信各自帶來新專輯與新曲，讓歌迷看見他們的成長。吳建豪在演唱〈傑作〉時，入境隨俗地說出泰國洗腦神曲〈YAYAYA〉的經典歌詞；周渝民則感謝歌迷的等待，向歌迷示愛：「泰國，我愛你們！送你們〈愛在愛你〉。」在演唱到〈Make a Wish〉時還飯撒比愛心，帶動全場氣氛。言承旭謝謝歌迷陪他走過黑暗的時候，讓他重新找到繼續唱下去的勇氣，演唱〈我是真的真的很愛你〉獻給歌迷。此外，阿信也趁演唱會期間到泰國著名景點街拍，一覽當地風光，距離上回和五月天團員來到泰國開唱已近8年前，這回他帶來新曲〈Alive〉並穿上泰服，讓歌迷相當驚豔。演唱會上吸引許多泰國藝人朝聖，包括泰版《浪漫滿屋》的Mike（吳翊歌）、Bie（徐志賢）、《因為我們天生一對》Win（林漢洲）、《愛情設計》葉芷妤、Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》導演Nottapon Boonprakob等人。接下來《F✦FOREVER恆星之城》8月7、8日將在馬來西亞Unifi Arena，8月15、16日在新加坡Singapore Indoor Stadium開唱。