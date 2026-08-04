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▲金度潤（左）公開認愛金瑞妍（右），還透露兩人私下吵架的小趣事。（圖／翻攝自YouTube@studioSLAM_youtube）

韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅多位主廚，其中因瞇瞇眼被說跟卡通角色「賤兔」超像的金度潤主廚，更是因此爆紅。而近日他透過YouTube頻道《스튜디오슬램》認愛，公開了交往4年的女友，沒想到對方竟是演過《少年法庭》等劇的女演員金瑞妍（音譯김서연）。在節目中，金瑞妍率先登場，透露自己有一名交往4年的男友，有次對方生日時，自己想幫他慶生就拍了蛋糕照片後，標記對方上傳，但沒想到男友分享其他人動態，就是不分享自己的，「他將我的存在完全於網路世界中藏起來。」讓金瑞妍也因此開始胡思亂想，猜測對方是不是有其他曖昧對象，沒想到問了對方不分享原因後，男友竟說：「那很重要嗎？」主持人也開始根據金瑞妍的形容猜測男方長相，認為男方應該很帥才會這樣，金瑞妍還直誇男友長相很有魅力，接著就說要請男友出場，讓現場都大吃一驚，金度潤也在大家的驚呼中現身，然後就像路人一樣直接走出場。而在看到男友本尊後，主持人馬上改口說：「絕對不是有其他曖昧對象的關係。」讓大家笑翻。金度潤也親自透露不公開女友原因，「如果突然發生爭議的時候，（另一半）也會一起被波及。」原來是想要守護女友，所以之前才堅持不公開，超暖原因直接甜翻大家。除此之外，金度潤也透露一開始是透過IG私訊，邀請對方吃烤五花肉，兩人才越走越近。金瑞妍也爆料以前每次吵架就會互相封鎖，和好再解除，重複太多次就索性不互相追蹤，讓大家都笑翻。而金度潤突然的認愛，也引來大批粉絲的祝福。