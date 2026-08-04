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今（115）年5-6月期統一發票已於7月25日開獎 ，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊。根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有18人中獎，另有22人抱走200萬元特獎，其中有人只花49元買餅乾就抱走千萬元，更有人僅花10元買飲料就中200萬元。財政部也提醒，領獎期間自8月6日至115年11月5日止，除記得對獎之外，中獎者更別忘在期限內領獎。今年5-6月期統一發票1000萬元中獎號碼為「38548029」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「10138845」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「BM28439149」、「AP10788600」、「BM32766906」、「BL28663087」、「BE47182165」、「AX13272398」、「AH02565272」、「BL50153426」、「BL49352593」、「BL49437824」、「BF76016485」、「AE06038237」、「AW33179312」、「BE67073437」、「AW41004949」、「AJ32333166」、「BD21363713」、「AX95514575」、「BH58929122」、「BH98126242」、「BM06540761」、「BA13110693」、「BJ81415045」、「AZ09215952」、「AG86280016」、「AJ11303159」、「AN69087226」、「AM93650776」、「BP82468088」、「AQ01704347」；併同雲端發票專屬獎2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。財政部也將於今日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，今5-6月期統一發票1000萬元特別獎有18張發票中獎，200萬元特獎則有22張發票中獎。就1000萬元特別獎來看，以目前超商、全聯自行公布的中獎清冊來看，全聯開出1張特別獎及1張特獎，特別獎1000萬開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元，購買生鮮食材和日用品；特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品。這期統一超商7-ELEVEN也開出1張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，其中超級幸運兒只花10元買統一麥香系列飲品就中200萬元、1000萬得主花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品就中獎。全家超商這期開出1張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎、3張20萬元頭獎及2張雲端發票100萬元大獎，其中1000萬大獎開在台中市「全家」豐源店，中獎人僅花125元消費就抱回千萬元。萊爾富這期也開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票，其中1000萬元幸運兒僅花49元買餅乾，就抱走1000萬。