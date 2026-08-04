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自6月底以來，自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）的動向一直是休賽季的熱門話題。根據NBA記者西德里（Evan Sidery）的最新報導，這場搶人大戰有望在本周正式敲定，而洛杉磯湖人目前在競爭中處於領先地位。湖人對庫明加的興趣由來已久。據報導，湖人最初曾開出2年1000萬美元的合約，但遭到拒絕，因為這位23歲的前鋒希望能獲得年薪至少1500萬至2000萬美元的待遇。為了滿足薪資要求，湖人正考慮與亞特蘭大老鷹隊進行「先簽後換」，預計能提供年薪落在1500萬至1800萬美元的複數年合約。然而，這筆交易的推動面臨著複雜的阻礙。根據聯盟規定，先簽後換的合約至少需為期3年。此外，湖人必須送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉拉維亞（Jake LaRavia）或克內克特（Dalton Knecht）來匹配薪資。聯盟內部人士史密斯（Keith Smith）指出，老鷹隊對接收范德比爾特不感興趣，他們更希望湖人能提供3枚二輪選秀籤或1個首輪選秀互換權。這意味著交易可能需要第三方球隊的介入才能順利完成。除了湖人之外，明尼蘇達灰狼與克里夫蘭騎士也對喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）展現了高度興趣。伊萬·西德里（Evan Sidery）特別點出，絕對不能忽視灰狼這個具備可行性的選項。目前灰狼的先發大前鋒位置依然空缺，若庫明加（Jonathan Kuminga）加盟，預期將直接扛下先發重任。受限於薪資空間，灰狼最多只能提供一份年薪為606萬美元的迷你中產合約。但對於即將進入生涯第6個賽季的他來說，選擇賭上自身行情，簽下1年短約與鮑爾（LaMelo Ball）、愛德華茲（Anthony Edwards）並肩作戰，明年再投入自由市場爭取大約，也是一個極具吸引力的策略。湖人放眼未來 尋求長期建隊核心儘管談判陷入膠著，但湖人並未放棄這名年輕潛力股。湖人今夏在自由市場動作頻頻，近期才剛網羅了兩屆年度防守陣容球員塞布爾（Matisse Thybulle）。球團之所以對庫明加緊追不捨，除了看中他的年紀與發展上限，更是希望能為陣中核心唐西奇（Luka Doncic）尋找一位合適的長期搭檔。這場拉鋸戰最終將由誰勝出，預計將在本周揭曉。