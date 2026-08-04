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2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易市場正式關閉，紐約洋基雖然積極尋求補強，但最終與交易市場最大咖底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）無緣。面對外界提出「為何不出手」的質疑，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在交易截止日後首度透露談判細節，坦言雙方始終無法在交易條件上達成共識，老虎提出的要求遠超出球團願意付出的範圍。凱許曼在受訪時直言，雙方在談判過程中始終無法找到共識，主因是老虎隊提出了非常具體且高昂的要價，要求包含洋基絕不願意割愛的核心非賣品。「他們開出了一個非常高昂的價格，而且我們完全無法讓他們降價，」凱許曼表示，「與此同時，老虎甚至還向我們透露，就算我們同意這個要價，也未必能成為最終的買家。」凱許曼進一步透露，當老虎隊從道奇那邊拿到符合期待的籌碼後，就立刻切斷了與洋基的聯繫，「他們拿到想要的東西後就安靜了，隨後便做出了決定。我們最終確實無法達到那個層級的報價，因為他們要求的某些特定球員，是我們絕對不可能放入交易談判桌上的。」史庫柏最終在交易大限前被洛杉磯道奇成功網羅，道奇送出外野潛力新秀霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）以及捕手史密斯（Brady Smith），換來這名連兩年拿下美聯賽揚獎的王牌投手。雖然在史庫柏爭奪戰中敗下陣來，但洋基管理層在交易截止前依然有零星動作，為下半季與季後賽陣容進行邊緣補強。洋基先是送出4名右投手，向華盛頓國民隊換來打擊火力不俗的強打賈西亞（Luis García Jr.）；隨後在交易大限截止前最後一小時發動交易，向舊金山巨人隊交易來外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。值得一提的是，洋基近期的傷兵狀況實在慘不忍睹。隊長賈吉自6月初因右側第一肋骨疲勞性骨折高掛傷號以來，至今仍未恢復棒球相關訓練。本季他在出賽的59場比賽中，繳出打擊率.248、17轟與38分打點的成績，在進攻端的作用無可替代。針對賈吉的復出時程，凱許曼受訪時表示：「我們目前對於他的回歸依然非常樂觀，但這過程確實充滿挑戰。照目前的恢復時間表來看，他很有可能會在今年球季回歸並加入我們，這是我一直期盼並堅守的信念。」不過凱許曼也補充指出，賈吉何時能重返球場，完全取決於接下來的骨頭影像複檢結果，在尚未獲得醫生許可展開物理與棒球訓練前，一切都還是變數。令人憂心的是除了賈吉外，重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）自4月底便因右小腿拉傷缺陣至今；而入選今年明星賽的外野好手貝林傑（Cody Bellinger），也在7月26日因左腿腱拉傷（hamstring strain）倒下，預計需休養4到6週時間。三大打擊核心同時缺陣，也讓洋基不得不於交易大限前急忙補強打線。目前洋基以63勝49敗穩居美聯外卡第一名，距離美聯東區龍頭坦帕灣光芒隊僅有2.5場勝差。