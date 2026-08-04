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洛杉磯道奇在交易大限前不只從老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），還從皇家取得去年首度入選明星賽的布比奇（Kris Bubic），使球團陣中左投人數增加至8人。美國《MLB Network》看到這套配置後直呼「太瘋狂」，因為這8人並非填補局數的邊緣投手，而是橫跨王牌先發、長中繼與牛棚的完整左投戰力，此舉考量是國聯季後賽三大對手都怕左投，道奇正在創造對戰優勢。道奇目前左投包括史庫柏、史奈爾（Blake Snell）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）、勞爾（Eric Lauer）、史考特（Tanner Scott）、德萊爾（Jack Dreyer）、維西亞（Alex Vesia）與布比奇。史庫柏與史奈爾具備季後賽前段輪值實力，羅布列斯基及勞爾可以吃下先發或長局數，史考特、德萊爾與維西亞則負責比賽後段，角色分布相當完整。不過，這8人並非目前都能立即出賽。史奈爾仍在傷兵名單復健，布比奇則因左肩不適進入60天傷兵名單，7月下旬才重新展開傳接球進度，原球團預估最快8月回歸。換言之，道奇交易布比奇不是只看眼前，而是押注他能在例行賽尾聲或季後賽前恢復，成為輪值、長中繼甚至牛棚的彈性武器。《MLB Network》特別比較道奇可能在季後賽遭遇的費城人、勇士、釀酒人與小熊，其中只有小熊本季面對左投的打擊率與OPS名列大聯盟前段；其餘幾支國聯競爭者對左投表現多落在聯盟平均以下。道奇大量囤積左投，因此不只是增加名單深度，更可能是在提前針對季後賽主要對手設計投手對位。短期系列賽與例行賽不同，球隊可以依照對手打線結構調整名單。若面對左打較多、對左投不擅長的球隊，道奇可以增加維西亞、史考特與德萊爾等左投牛棚的使用比例；若碰上打左投能力較強的小熊，則可改用山本由伸、葛拉斯諾等右投搭配。厚實陣容讓道奇不必固定一套投手名單，而能針對每輪系列賽重新配置。史庫柏加入後，道奇季後賽先發輪值可能由他與山本由伸領軍，再視健康狀況加入史奈爾、葛拉斯諾與大谷翔平（Shohei Ohtani）。羅布列斯基、勞爾甚至布比奇都可能從先發轉往牛棚，負責多局數或特定打線區段。這種配置最大的優勢，就是即使有人受傷或狀態下滑，道奇仍有足夠人選補上。節目主持人認為，道奇10月會依照每個對手改變投手名單；球評雷諾茲（Harold Reynolds）甚至大膽預測，大谷可能在世界大賽以終結者身分登板，反映道奇陣容已深到足以打破傳統分工。