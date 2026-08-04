人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》吸引許多玩家每天努力走路、培養花苗、收集飾品皮克敏，不過許多人玩了一段時間後，突然發現一些問題，像是什麼皮克敏可以放生、稀有飾品皮克敏怎麼拿、每個月活動要怎麼解等，《NOWNEWS》一次整理皮克敏攻略，讓你開心玩遊戲，放生不心疼。
《Pikmin Bloom》是什麼遊戲？
《Pikmin Bloom》是任天堂經典角色「皮克敏」的系列遊戲，有點像寶可夢手遊《Pokémon GO》的玩法，玩家需要透過走路、累積步數，來培養皮克敏花苗、種花，玩家也可以冒險打蘑菇等，是一款有趣的休閒遊戲。遊戲原本由Niantic開發，在2021年上線，Niantic遊戲部門在2025年出售給Scopely，團隊並於2026年7月更名為Scopely Explore。
《Pikmin Bloom》怎麼種花？撿水果？
玩家在走路的時候會累積步數，隊伍中的皮克敏也會沿路撿拾各種水果，水果進到玩家包包會變成精華，只要再餵食皮克敏精華，皮克敏就會長出花瓣，玩家只要輕點皮克敏頭上的花，就能收集花瓣。玩家只要點選「散步」，就可消耗花瓣種花，種花時會發現花苗跟水果，玩家可派遣皮克敏們去拿回花苗跟水果。
皮克敏容量滿了怎麼辦？一招還能回收花瓣
一開始玩家只能持有300隻皮克敏，玩家需要透過遊戲商店使用金幣或儲值擴充，最多可以擴充到4500隻，所以只要超過容量，就要「放生」皮克敏，把皮克敏放回野外，不然就算培育好花苗，也沒辦法拔出皮克敏，可依照以下規則決定要不要放生皮克敏。
1、留下有回憶的皮克敏：如果這隻皮克敏對你來說有特別的回憶，像是旅遊時收集的花苗，或是自己喜歡的造型，可以加入「最愛」，並保留下來。
2、「重複飾品且友好度低」的皮克敏可先放生：如果有相同飾品造型的皮克敏，而且友好度不高的皮克敏可以先放生。如果是當月活動的皮克敏，就算重複也可以等到這個月的活動結束再放生，因為活動皮克敏打蘑菇的戰力比較高。
3、稀有飾品皮克敏要先保留：玩家可以點開「飾品一覽」，點擊其中一項飾品，只要有「找出所有的〇〇皮克敏！」字樣，就代表這個類別有稀有皮克敏，截至2026年8月，可以開出稀有皮克敏的種類有餐廳、咖啡廳、藥局、水邊、車站、超市、麵包店、美容院、公園、路邊、體育館。建議每個類別、每一個顏色的皮克敏都要保留一隻，未來才能取得不同類別的稀有皮克敏。
4、難取得的皮克敏要留著：像是路邊飾品皮克敏等很容易取得，可以優先放生，但如果是特殊的地點，像是餐廳、水邊、麵包店、動物園等可以先保留，集滿一般飾品後才能解鎖稀有進度條。
皮克敏放生後會依照頭上的花朵顏色，返還10片普通花瓣，所以老玩家們會先餵食比較難取得的藍色精華，採收花瓣後再放生，累積較少見到的「藍色花瓣」。
稀有飾品皮克敏怎麼拿？該類別一般皮克敏要全有
玩家第一步必須先將該地點類別的「基本款皮克敏」全部集齊，在一般圖鑑尚未完全開滿之前，孵化再多同類別的花苗，系統也無法提前累積任何稀有點數；當基礎圖鑑全數點亮後，系統便會正式解鎖該類別的「稀有飾品等級指標（進度條）」，引導玩家進入第二階段的點數衝刺。
📌將該類型皮克敏養至4星並完成探險：獲得200點。
📌拔出該類型花苗：一般花苗30點、大花苗200點。
📌重複的皮克敏回出生地獲得飾品後「放回野外」：20點
📌重複的皮克敏尚未獲得飾品就「放回野外」：5點
點數累積到升級後，就能取得「黃金贈禮探險任務券」，拿到選拔券後，可自由從該類別中挑選一隻想要換上稀有外觀的「一般飾品皮克敏」派去執行黃金贈禮探險，當這隻幸運兒回到信物出生地並折返後，就會穿上專屬的閃亮亮稀有裝飾。
蘑菇怎麼打不用券？速度要快
玩家每天有3次打蘑菇的機會，不過很多新手玩家發現，每次點進去要打蘑菇，都需要使用「蘑菇儲值券」，其實要不花券，玩家需要在前5位參加挑戰，玩家可以在蘑菇一出現的瞬間點進去按「參加」，並且依照工作力排序，並點選自動，系統就會自動安排戰力最高的皮克敏，如果還有餘力的話，可以餵食皮克敏精華，有花朵的皮克敏工作力最高。
《Pikmin Bloom》每月固定活動：主題飾品皮克敏、社群日
《Pikmin Bloom》每個月都會推出不同的主題活動，2026年7月是管弦樂團皮克敏，8月則是峇里島飾品皮克敏，而且除了每個月的主題皮克敏，新加入的玩家還能拿到復刻的主題皮克敏，這個月就是刨冰主題皮克敏。玩家可以透過活動挑戰，取得主題對應花苗，還能拿到Mii服飾等獎勵。
每個月官方還會舉辦「社群日」活動，官方會選擇其中一個周末舉辦，只要玩家在社群日其中一天走1萬步，就能得到當月巨大花朵的種植員徽章。另外，盆栽裡的花苗成長速度會增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
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《Pikmin Bloom》是任天堂經典角色「皮克敏」的系列遊戲，有點像寶可夢手遊《Pokémon GO》的玩法，玩家需要透過走路、累積步數，來培養皮克敏花苗、種花，玩家也可以冒險打蘑菇等，是一款有趣的休閒遊戲。遊戲原本由Niantic開發，在2021年上線，Niantic遊戲部門在2025年出售給Scopely，團隊並於2026年7月更名為Scopely Explore。
玩家在走路的時候會累積步數，隊伍中的皮克敏也會沿路撿拾各種水果，水果進到玩家包包會變成精華，只要再餵食皮克敏精華，皮克敏就會長出花瓣，玩家只要輕點皮克敏頭上的花，就能收集花瓣。玩家只要點選「散步」，就可消耗花瓣種花，種花時會發現花苗跟水果，玩家可派遣皮克敏們去拿回花苗跟水果。
一開始玩家只能持有300隻皮克敏，玩家需要透過遊戲商店使用金幣或儲值擴充，最多可以擴充到4500隻，所以只要超過容量，就要「放生」皮克敏，把皮克敏放回野外，不然就算培育好花苗，也沒辦法拔出皮克敏，可依照以下規則決定要不要放生皮克敏。
1、留下有回憶的皮克敏：如果這隻皮克敏對你來說有特別的回憶，像是旅遊時收集的花苗，或是自己喜歡的造型，可以加入「最愛」，並保留下來。
2、「重複飾品且友好度低」的皮克敏可先放生：如果有相同飾品造型的皮克敏，而且友好度不高的皮克敏可以先放生。如果是當月活動的皮克敏，就算重複也可以等到這個月的活動結束再放生，因為活動皮克敏打蘑菇的戰力比較高。
3、稀有飾品皮克敏要先保留：玩家可以點開「飾品一覽」，點擊其中一項飾品，只要有「找出所有的〇〇皮克敏！」字樣，就代表這個類別有稀有皮克敏，截至2026年8月，可以開出稀有皮克敏的種類有餐廳、咖啡廳、藥局、水邊、車站、超市、麵包店、美容院、公園、路邊、體育館。建議每個類別、每一個顏色的皮克敏都要保留一隻，未來才能取得不同類別的稀有皮克敏。
皮克敏放生後會依照頭上的花朵顏色，返還10片普通花瓣，所以老玩家們會先餵食比較難取得的藍色精華，採收花瓣後再放生，累積較少見到的「藍色花瓣」。
玩家第一步必須先將該地點類別的「基本款皮克敏」全部集齊，在一般圖鑑尚未完全開滿之前，孵化再多同類別的花苗，系統也無法提前累積任何稀有點數；當基礎圖鑑全數點亮後，系統便會正式解鎖該類別的「稀有飾品等級指標（進度條）」，引導玩家進入第二階段的點數衝刺。
📌將該類型皮克敏養至4星並完成探險：獲得200點。
📌拔出該類型花苗：一般花苗30點、大花苗200點。
📌重複的皮克敏回出生地獲得飾品後「放回野外」：20點
📌重複的皮克敏尚未獲得飾品就「放回野外」：5點
點數累積到升級後，就能取得「黃金贈禮探險任務券」，拿到選拔券後，可自由從該類別中挑選一隻想要換上稀有外觀的「一般飾品皮克敏」派去執行黃金贈禮探險，當這隻幸運兒回到信物出生地並折返後，就會穿上專屬的閃亮亮稀有裝飾。
玩家每天有3次打蘑菇的機會，不過很多新手玩家發現，每次點進去要打蘑菇，都需要使用「蘑菇儲值券」，其實要不花券，玩家需要在前5位參加挑戰，玩家可以在蘑菇一出現的瞬間點進去按「參加」，並且依照工作力排序，並點選自動，系統就會自動安排戰力最高的皮克敏，如果還有餘力的話，可以餵食皮克敏精華，有花朵的皮克敏工作力最高。
《Pikmin Bloom》每個月都會推出不同的主題活動，2026年7月是管弦樂團皮克敏，8月則是峇里島飾品皮克敏，而且除了每個月的主題皮克敏，新加入的玩家還能拿到復刻的主題皮克敏，這個月就是刨冰主題皮克敏。玩家可以透過活動挑戰，取得主題對應花苗，還能拿到Mii服飾等獎勵。
每個月官方還會舉辦「社群日」活動，官方會選擇其中一個周末舉辦，只要玩家在社群日其中一天走1萬步，就能得到當月巨大花朵的種植員徽章。另外，盆栽裡的花苗成長速度會增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。