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▲鯨魚颱風生成後，高機率會在日本南方海面北轉，屆時白海豚颱風則在台灣北部海面。（圖／翻攝NCDR）

西北太平洋低壓帶活躍，白海豚颱風東方也有雲系逐步整合，氣象專家賈新興表示，最快明後天（8月5日至8月6日）有機會生成為「鯨魚颱風」，預估路徑先往西之後，受太平洋高壓導引轉向東北，評估對台灣、日本都無直接影響。賈新興接受《NOWNEWS》採訪指出，西北太平洋目前有明顯的低壓帶，而在白海豚颱風這個大系統東方，還有雲系逐步整合，由於距離較遠，受白海豚影響較低，預估最快明後天就有機會增強為今年第14號颱風「鯨魚」。賈新興說明，鯨魚颱風生成後，路徑預估也是朝西前進，後續受到太平洋高壓導引，周末至下周會在日本南方海面往東北轉向，不過距離日本也有一段距離，因此對台灣也不會有直接影響，是一顆較孤立的颱風。賈新興也提及，上周末在呂宋島附近原本有熱帶性低氣壓TD15，也可能增強為颱風，不過它的發展環境不好，中央氣象署也早已將其降級，只有美國模式還有在關注並給予熱帶擾動94W的編號，因此再進一步增強的機率相當低。