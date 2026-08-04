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論壇見證印太安全局勢轉變 林佳龍：近年面對的挑戰已從根本上改變

點名中國《民促法》 林佳龍：值得全球警惕

呼籲國際民主陣營共同反制 林佳龍：必須建構更強大防線

第十屆凱達格蘭論壇今（4）日登場，外交部長林佳龍在致詞中提到，論壇邁入第十屆，主題已從「亞太安全對話」擴大為「印太安全對話」，國家安全議題也由傳統軍事、海事安全，轉向區域聯防、灰色地帶侵擾及混合戰。此外，林佳龍也點名中國7月份實施的《民族團結進步促進法》，並指出該法為威權輸出及跨國鎮壓提供法律基礎，示警任何國家的組織或個人，都可能因言行不被中國接受而成為目標。他反對中國以國內法凌駕國際法，侵犯各國主權、人權及法治，更主張建立更強大的國際防線，抵抗威權脅迫。林佳龍今早在凱達格蘭論壇上致詞表示，今年的論壇是凱達格蘭論壇創立第十年、台灣人民直選總統30週年，同時也是台灣解嚴39週年，剛好超過台灣戒嚴時期的38年。從1987年解除戒嚴，到1996年首次總統直選，再到今天台灣民主穩健發展，歷經3次政黨輪替，這是一條由人民一步步走出來的民主道路，也是台灣持續累積韌性、深化民主、走向世界的歷程。今天，這3項里程碑共同提醒我們：台灣的民主歷程，不僅改變了台灣，也持續為印太和全球民主社群帶來啟發。林佳龍提到，站在新的10年起點，我們不只是要回顧過去，更要共同思考未來十年的印太安全議程。凱達格蘭論壇主題已從最初的「亞太安全對話」擴大為「印太安全對話」，見證區域安全格局的改變。2017年的首屆論壇，我們聚焦亞太地緣戰略與傳統海事安全。2026年的現今，我們已轉向印太區域聯防、因應灰色地帶侵擾等混合戰挑戰。因為，近年來我們所面對的安全挑戰，早已發生根本性的改變。林佳龍說，當今的安全挑戰不再只限於地理空間上的軍事衝突，而是逐漸擴散到網路空間及認知空間的灰帶戰術與混合戰，滲透到國家治理與人民生活的每一個面向。林佳龍指出，這其中最值得全球警惕的最新發展，是中國在今年7月1日實施所謂的《民促法》，這部法律實際上為威權主義輸出紅色恐怖、進行跨國鎮壓提供法律基礎。它賦予中國執法機關恣意解釋的空間，其威脅不僅限於台灣，任何國家的組織和個人，只要其言行不被中國接受，都可能成為被針對的目標。更值得關注的是，林佳龍表示，《民促法》施行後已陸續出現實際案例，足見中國推動的一系列以「國安」或「民族」為主軸的相關立法，不僅是對各國主權及法治的侵犯，更是對全球言論自由、人權保障與國際秩序的公然挑戰。林佳龍強調，在今天這個重要場合，我們要呼籲，國際民主陣營應共同反制這種企圖以國內法凌駕國際法、破壞各國人權與主權的惡劣行徑。我們必須建構更強大的防線，確保任何形式的脅迫都無法摧毀我們的自由意志。