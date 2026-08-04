拉奇曼2年前還是金鶯不動的未來少主，如今遭到狠賣，主要原因有2個，首先是雙方續約談判卡關，再者超級新人捕手巴薩洛（Samuel Basallo）快速崛起，讓拉奇曼不再是非賣品。

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在這筆牽涉多達6位球員的大型交易中，兩隊交換的籌碼如下：

金鶯為何火速出清拉奇曼？續約卡關是關鍵

意外養出超級新人 拉奇曼不再是非賣品

紅襪捕手大升級 全力衝擊季後賽

MLB美國職棒大聯盟交易截止日當天，出現震撼美東戰區的重磅交易，全力衝擊季後賽的波士頓紅襪，稍早啟動5換2大型交易，跟同區巴爾的摩金鶯換來2019年選秀狀元、曾三度入選明星賽的超級捕手拉奇曼（Adley Rutschman），紅襪得到：拉奇曼（捕手）、羅傑斯（Jake Rogers，捕手）、部分現金金鶯得到：艾揚森（Anthony Eyanson，紅襪農場第2/百大新秀）、納瓦耶茲（Carlos Narváez，捕手）、威瑟斯龐（Kyson Witherspoon、投手、紅襪農場第4）、艾索卡（Enddy Azocar、外野手，紅襪農場第5）、日後指定球員或現金作為金鶯重建期的核心靈魂與象徵，拉奇曼離隊無疑震撼全美職棒界。昔日的建隊少主，竟在本季失利後就被金鶯打包賣出，主要原因還是在於續約談判卡關，控制期倒數計時。拉奇曼將在2027年球季結束後成為自由球員。金鶯球團過去多次試圖與其洽談長期延長合約，但始終未能達成共識，隨著剩餘控制期僅剩1年多，金鶯總管埃利亞斯（Mike Elias）選擇在拉奇曼仍具高度市場價值時果斷停損，避免未來落得兩手空局面。金鶯敢於放手拉奇曼到同區的紅襪，另外也來自於已經找好備位人選，同樣出於自家農場的超級新人捕手巴薩洛崛起，去年甚至已經提前與巴薩洛簽下一份8年6700萬美元合約，確立他作為球隊未來主戰捕手的地位，有了這張保證卡，拉奇曼不可替代性大幅下降。拉奇曼是2019年MLB選秀狀元，生涯5季有3季入選明星賽，可惜近2季頻繁遭遇手腕、斜肌及腦震盪等傷勢困擾，整體打擊產能比剛升上大聯盟時出現下滑，雖然本季打擊有所回升，但金鶯本季戰績疲軟、至8月還低於五成勝率，管理層決定當賣家。拉奇曼本季出賽67場打擊率2成51、8轟、47分打點、OPS+115，季中入選明星賽，巴薩洛則出賽86場，打擊率2成41、16轟與46分打點，OPS+111，兩人打擊數據相差無幾，巴薩洛還年輕7歲。紅襪方面，本季捕手位置火力極度貧弱，為了衝刺季後賽，不惜送出農場排名第2的百大新秀艾揚森，以及其餘多達3至4位潛力新秀，向金鶯交易來具備即戰力價值的拉奇曼，以及另一名替補羅傑斯，成功讓捕手陣容大升級。