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科羅拉多落磯在交易大限前陸續送走多名球員，卻意外留下日本投手菅野智之。現年36歲的菅野本季19場先發拿下全隊最多的11勝，防禦率4.47，且只與落磯簽下一年合約，球季結束後便可能投入自由市場，因此原本被視為最合理的交易人選之一，最終留隊也讓不少美國球迷直呼難以理解。落磯目前仍位居國聯西區後段，與季後賽競爭已有明顯距離，照一般交易邏輯，球團應把即將成為自由球員的老將換成年輕資產。菅野不僅薪資負擔低，本季也展現穩定吃局數能力，7月底面對皇家更投出6.2局失1分好投，原本具備成為爭冠球隊第四、第五號先發的條件。因此，部分美國球迷認為，落磯即使無法換到頂級新秀，至少也該取得一、兩名具培養價值的年輕球員，避免菅野季後直接離隊而一無所獲。尤其球隊在交易大限已送走森薩特拉（Antonio Senzatela）、多伊爾（Brenton Doyle）等人，更凸顯留下菅野的操作邏輯與重建方向並不完全一致。落磯棒球事務總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）則表示，球團認為留下具價值的球員，讓他們在未來數月繼續先發，同樣能為球隊帶來幫助。菅野智之除了是本季勝投王，也是年輕投手群的重要榜樣，球團從季前簽下他時，就曾強調其準備方式、職業態度與豐富經驗能協助投手群成長。另一種可能是，市場對菅野的報價並沒有球迷想像中高。雖然他勝場數亮眼，但防禦率接近4.50、三振能力不算突出，7月又曾因背部痙攣進入傷兵名單，對爭冠球隊而言較接近後段輪值深度，而非能直接改變季後賽戰局的王牌。若只能換回低階新秀，落磯可能認為留下他吃完球季更有價值。落磯選擇留人最大的風險，是菅野合約只到本季結束。若雙方沒有續約，他將能直接進入自由市場，落磯屆時無法再透過交易取得任何回報。對一支仍處於重建階段的球隊而言，放棄把短約老將轉換成年輕資產，確實容易被視為錯過機會。不過，菅野剩餘兩個月仍可繼續穩定輪值，減少球團提前使用尚未成熟新秀的壓力，也能維持球隊基本競爭力。