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中選會主委游盈隆今（4）日拜會民眾黨團，被解讀是要勸退減少公投案，外界關注，國民黨團目前提出的三項公投，是否也有縮減空間。國民黨團書記長林沛祥說，每個公投都深關國家未來，國民黨團還沒正式充分討論，他們也要尊重民眾黨的決定，但目前還沒跟民眾黨團討論。游盈隆日前曾多次表態，希望公投數量不要太多，更提到倘若今年有4個公投案成案，開票恐到隔日凌晨2到3時。國民黨團書記長林沛祥則說，他尊重游盈隆的發言，畢竟他才是中選會主委，但他也要據實以告，以2018年10個公投的狀況，似乎整體行政效率，比游盈隆現在的講法、2026的行政效率還高？這一點他有點困惑。林沛祥說，每個公投議題都是深關國家未來的重大議題，國民黨團還沒正式充分討論，決定哪些議題這次提、哪些議題下次提，到目前為止，他們也要尊重友黨的決定，所以目前還沒有決定。至於藍白黨團有無針對可能減少的公投題目開始討論？林沛祥說，目前還沒接到消息說要討論，不過應該很快會進行交流。不過藍白黨團上周將《公投法》「一案多投」逕付二讀，引發異議，游盈隆今也直呼，「選舉只剩3個多月，倉促立法所帶來的衝擊是無法想像的，也無法補救」；林沛祥則表示，一案多投是比較可行的方法，當然每個人都可以有不同的意見，那他認為把幾個公投案放在一張選票上，方便選務人員處理，這是目前看到比較好的方式。