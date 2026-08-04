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▲王凱治喪資訊曝光，追思會將於「單程旅行社」舉行，告別式訂於8月11日。（圖／翻攝自王建隆先生告別典禮網站）

▲家屬公開王凱追思會及告別式資訊，8月7日至9日開放各界前往追思。（圖／翻攝自王建隆先生告別典禮網站）

藝人王凱7月26日猝逝，享年43歲，消息震驚演藝圈，家屬也陸續著手安排治喪事宜。今（4）日正式公布追思會及告別式資訊，將於8月7日至9日舉辦追思會，8月11日在台北市懷愛館舉行告別式，邀請親友與粉絲陪伴王凱走完人生最後一程。根據家屬公布資訊，追思會將於8月7日至8月9日在「單程旅行社」舉行，每日上午11時至下午4時開放親友前往追思，希望讓一路支持王凱的親友、合作夥伴及粉絲，都能有充裕時間向他道別。至於告別式則訂於8月11日（星期二），地點為台北市懷愛館景行樓1樓至忠4廳。當天下午2時50分舉行家祭，3時20分舉行公祭，家屬將陪伴王凱完成最後的人生旅程。