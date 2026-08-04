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▲胡一天昔揪網紅開房毀形象，《天才女友》才剛開拍又被直擊深夜會女友。（圖／翻攝自微博＠胡一天啊）

▲田曦薇拍《逐玉》一聽到土味情話就笑場，張凌赫陪練台詞，導演都姨母笑，「這就是戀愛（的感覺）。」（圖／翻攝自微博）

胡一天和田曦薇主演的校園浪漫劇《天才女友》播出後引來廣大迴響，但回顧這齣戲在拍攝時，胡一天曾被拍到和一名長髮正妹牽手散步，且助理也曾陪該名女子去看醫生，疑似戀情曝光，當時不少劇迷替田曦薇報不平，因為她合作過的男星，每個都在戲外交女朋友，現在回過頭來看，只有《逐玉》的張凌赫從一而終。胡一天過去曾爆出與女網紅「邶也邶」深夜開房的醜聞，嚴重打擊形象，加上演技不見進步，戲約少得可憐，他還曾自嘲可能快退休了，去年好不容易接到《天才女友》，但才開拍一個星期，就被中國狗仔《酷哥追星日記》爆出深夜牽著一名女子散步，疑似是新歡，還登上微博熱搜，雖然胡一天並沒有承認戀情，但也影響到他的事業發展。而當時田曦薇也還沒爆紅，細數她過去演出的影集，已經有3次合作男星傳緋聞，包括與白敬亭合作《卿卿日常》時，男方與宋轶傳戀情，拍攝《半熟男女》殺青後，辛雲來宣布和張雪迎交往。這樣看來，似乎只有《逐玉》的張凌赫對她「從一而終」，劇宣時還原許多高甜場景，就連幕後花絮都甜到不行，等戲時張凌赫還幫她把脈，走戲時討論甜蜜互動，張凌赫也有很多想法，把「大直女」田曦薇搞得害羞到不行。