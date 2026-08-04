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日本演員萩原利久首次在台灣舉辦粉絲見面會，不僅台灣、日本的粉絲參與，還有遠從香港、菲律賓、甚至紐約等地的粉絲特地前來。見面會中不僅考驗粉絲對萩原利久的熟悉度，也對萩原利久出了台灣小常識考題，當他發現自己扔掉的發票有可能中獎時，驚訝又懊惱大叫：「我可能丟掉了5000萬日幣（約台幣1000萬元）！」萩原利久不但努力學台語向粉絲打招呼，還在活動開始前捻香拜拜祈求活動順利，非常入境隨俗。接連2場見面會，萩原利久感性表示，上次為寫真集來台就感受到了台灣粉絲的溫暖，也覺得大家都非常有能量，很開心在這麼短時間內就二度來台。被粉絲的尖叫歡呼聲感動的萩原利久，全心投入在活動當中，比手畫腳遊戲不惜玩到躺在地上，對粉絲的各式提問和要求也有求必應，拍照時間臉頰愛心、小狗小貓手勢大放送。在「萩原利久與台灣的適應度」考驗中，得知台灣人最喜歡的宵夜是鹹酥雞後，萩原利久很期待有機會吃吃看；台灣捷運禁止飲食的規定與日本不同，讓他大開眼界；見面會前一晚，萩原利久去買速食當宵夜，對於店員拿給他好幾張「收據」感到疑惑，沒想到在這個遊戲中才知道，其中一張竟是有機會中千萬特獎的統一發票，讓萩原利久當場抱頭驚叫：「我丟掉了！怎麼不早點告訴我！日幣5000萬啊！」萬分遺憾。活動尾聲，萩原利久感激說：「對於大家的熱情，我真的是非常非常感謝，也是因為有著大家的支持和鼓勵，我才能站在這裡，但我也很抱歉沒有辦法回答到所有人的問題，我聽到了許多在我預想範圍之外的提問，這是個很有意義的機會，真的謝謝大家。」最後他邀請大家收看9月份將上檔的Netflix戲劇《Downtime》（暫譯）以及10月份將上映的電影《龍二》（暫譯），並承諾一定會找機會盡快再來台灣與大家見面。寵粉的萩原利久最後超有誠意的歡送每位粉絲離場，離場前數度向工作人員們鞠躬致謝，然後帶著粉絲們與他共同創下的愉快回憶，結束他在台灣的首次粉絲見面會。