我是廣告 請繼續往下閱讀

Unreal Engine 5 引擎加持 豐富場景探索

▲《轉世之獸》以「穢染者」艾瑪，與搭檔「腐蝕犬」庫烏為主角，踏上一場末日之旅。（圖／《轉世之獸》提供）

▲《轉世之獸》包含從茂密森林到荒涼廢土的各種環境，動態場景將讓人身臨其境。（圖／《轉世之獸》提供）

知名 IP《寶可夢》系列開發商 Game Freak 全新力作《轉世之獸》，2026年8月4日正式發售，《轉世之獸》採用最新的 Unreal Engine 5 引擎精心打造，玩家要化身被污穢侵蝕、失去記憶與情感的「穢染者」艾瑪，與搭檔「腐蝕犬」庫烏踏上討伐「轉世之獸」的旅程，與各個夥伴相遇、分別，並最終發現世界的真相。《轉世之獸》包含從茂密森林到荒涼廢土的各種環境，當某些特定強敵出現時，動態場景將讓人身臨其境，每當重要敵人出場，場地會出現「污穢森林」，生成大量樹木。玩家也能使用艾瑪操作植物的能力，充分利用環境作戰，例如托舉艾瑪到達更高處、延長藤蔓當作橋樑、以意想不到的角度偷襲敵人等，盡情自由探索各個區域，發現隱藏的獎勵與強敵。玩家也將體驗彈反、反擊、完美閃避和處決等暢快的主流動作遊戲玩法，並開啟庫烏的技能選單、放慢時間，針對不同敵人特點與弱點仔細思考、選擇技能釋放創造優勢。透過共通資源管理的設計將兩種玩法融合，保證了本作既有較低的上手門檻，又有足夠的策略與研究深度。為最大傳達故事主題與情感體驗，《轉世之獸》也特別設計角色設定間的關係，並為主角艾瑪與庫烏設計了諸多互動內容。此外，本作主線流程支援全語音演出，日語配音擁有極為豪華的聲優陣容。石川由依扮演主角之一的「艾瑪」，使用刀劍與弓弩作戰，作為「穢染者」可以操作植物生成平台、快速移動或幫助戰鬥。此前代表角色有：《尼爾：自動人形》2B（寄葉2號B型）、《進擊的巨人》米卡莎·阿卡曼等。諸星堇扮演主角之一的「神樂」，性格內向的孤兒，與艾瑪一樣被開拓地排斥，某次事件後加入了艾瑪與庫烏的旅途。此前代表角色有：《暗喻幻想：ReFantazio》嘉莉卡等。《轉世之獸》現已在 PC（Steam）、PlayStation®5 和 Xbox Series X|S 平台正式發售，Steam一般版新台幣 1299 元、豪華版新台幣1499元。