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洛杉磯道奇隊官方X（原Twitter）於美國時間3日分享了一段引發熱烈討論的影片。目前正在洛杉磯主場進行調整的日籍王牌投手山本由伸，在打擊練習中展現出令人驚嘆的長打天賦，一棒將球直接拉出左外野觀眾席深處。影片曝光後立刻引發廣大美日球迷暴動，紛紛驚呼：「大谷翔平的競爭對手出現了！」道奇隊官方帳號在發文中寫道：「由伸回到洛杉磯而且還敲出了全壘打！」影片中，山本由伸在主場進行長距離打擊練習時，揮棒動作流暢且力量十足，擊出的飛球一路飛行，最後乾淨俐落地下墜打入左外野觀眾席。看見自己擊出如此豪邁的「登月彈」，山本由伸本人也忍不住露出了燦爛的笑容。這段展現優異打擊天賦的影片發布後，留言區瞬間被驚嘆與幽默的球迷留言洗版：「大谷翔平要小心了，強勁的競爭對手出現囉！」、「難道山本由伸也要開始挑戰二刀流了嗎？」、「到底有什麼事情是山神不擅長做到的？」、「他終於發現隊友給的分數支援太少，決定自己來打分數了！」、「今天就把他排進右外野先發吧」。現年27歲的山本由伸在上個賽季的世界大賽中展現超凡統治力，勇奪3勝並榮獲MVP殊榮。本季他持續扮演道奇隊先發投手陣容的絕對核心，至今出賽20場，繳出11勝7敗、防禦率2.76的優異成績，更在7月19日對陣紐約洋基隊時投出大聯盟生涯首次完投勝。雖然目前道奇隊全隊正在芝加哥進行客場遠徵，留在洛杉磯主場進行自主調整的山本由伸卻用一支驚豔的全壘打橫掃社群網路，也讓球迷在緊張的例行賽與交易大限之餘，看到了這位日籍王牌輕鬆且天賦異稟的另一面