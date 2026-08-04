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台灣彩券公司今（4）日再推出2款刮刮樂新品，總獎項超過439萬個，總獎金逾33.2億元，更有機會刮出最高千萬獎金，其中「大麻將」每張售價新台幣1000元，是麻將主題中最重量級的遊戲，也是目前市面上發行的刮刮樂頭獎金額最高的一款，共有3個頭獎1000萬元，還有多達20個二獎100萬元。台彩表示，「麻將」不僅是華人世界最受歡迎的益智牌類遊戲，更是刮刮樂發行以來最暢銷的遊戲主題，每次推出都會引起熱烈迴響，為滿足民眾對麻將主題刮刮樂的喜愛與支持，今日推出最重量級的「大麻將」，每張售價1000元，頭獎1000萬元共有3個，是目前市面上刮刮樂頭獎獎金與中獎率最高的遊戲，二獎100萬元多達20個，總中獎率70.14%，總獎金逾25.9億元。不僅如此，遊戲結合「麻將牌」為對獎符號搭配益智延長型玩法，「遊戲一」您的麻將刮區中共有18個麻將符號，若任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲獎金，共18局；「遊戲二」刮區中只要刮出2個相同麻將符號即得獎金1000元，提供隨時隨地都能享受紙上刮獎摸牌、瞇牌的樂趣，更要讓民眾一次刮得盡興，還有機會刮出千萬大獎。同日上市全新主題「獎金對決」每張售價200元，票面運用遊樂場常見的大力士槌打遊戲機台，搭配槌子與層層堆疊的金幣塔，營造出令人躍躍欲試的刺激遊戲氛圍，玩法簡單有趣，只要在任一局中「您的分數」數字大於「大力士分數」即得該局對應之獎金，共8局遊戲中獎機會，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率33%。