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根據MLB官網報導，聖路易紅雀稍早交易截止日前，正式將達斯汀·梅（Dustin May）、羅梅洛（JoJo Romero）交易至密爾瓦基釀酒人，換到剛入選百大新秀的佛里亞斯（Alexander Frias）與22歲2A重砲拉葛斯戴爾（Josiah Ragsdale），達斯汀·梅曾經是道奇備受期待的第二代少主，去年離隊後成績下滑，今年在紅雀僅待半季就又被送走，與釀酒人一起征戰季後賽。現年28歲的達斯汀·梅，是道奇在送走初代少主比尤勒（Walker Buehler）之後，極力栽培的自家養成新秀，2019年初登大聯盟後，每年都在大聯盟有出賽紀錄，可惜2024年遭遇重傷，回歸後成績不如預期，去年下半季被待了6年的道奇送往紅襪。達斯汀·梅去年總計25場出賽包含23場先發，拿下7勝11敗、防禦率4.96，球季結束後並未留在紅襪，而是轉戰紅雀，本季21場出賽5勝7敗、防禦率4.38，OPS+91未達聯盟平均。釀酒人本次送走百大新秀，換來達斯汀·梅與羅梅洛，無疑就是要衝擊季後賽，羅梅洛是紅雀主力後援，5季之間出賽216場，累積214局送出207次三振，拿到77中繼與12次救援成功，防禦率3.07，ERA+高達134，有望直接進駐釀酒人勝利組牛棚。