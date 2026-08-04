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航海業為什麼在台灣是冷門科系？一票人嘆關鍵原因

▲台灣明明四面環海，是典型海島國家，卻發現許多與海洋相關的科系始終不算熱門，甚至經常被貼上冷門科系標籤。（示意圖／取自Pixabay）

▲不少人指出，台灣雖然四面環海，但因長期缺乏親海文化，加上工作內容需長時間出海、環境辛苦，使不少學生卻步。（圖／台北港貨櫃碼頭股份有限公司）

畢業生年薪上看200萬元！不易被AI取代、也可以坐辦公室

▲航運業祭出高額獎金、在學補助與專班培育人才，航海職務月薪最高可達30萬元。（圖／長榮提供）

115學年分科測驗昨（3）日放榜，大學科系選擇成為了熱門話題。就有一名網友在Threads發文，好奇身為海島國家的台灣，為何海洋科系仍被視為冷門，引起不少人討論。不過，根據104人力銀行資料，海洋相關科系薪資其實相當優渥，除一般起薪約4萬至4.8萬元外，商船、輪機等科系薪資中位數約6.7萬元，大學畢業後甚至有機會挑戰年薪200萬元，且部分工作不易被AI取代，也有辦公室內勤能做，發展潛力依舊受到看好。有網友曾在Threads發文表示，台灣明明四面環海，是典型海島國家，卻發現許多與海洋相關的科系始終不算熱門，甚至經常被貼上冷門科系標籤，因此好奇背後原因不少人認為，海洋科系之所以不受青睞，主要與台灣長期以來的海洋教育及產業環境有關，「海禁國家，我們的教育不是讓我們安全在海邊玩耍、與海洋共處，而是告訴我們海洋很危險，所以海洋才會這麼冷門」、「台灣週邊海域生物多樣性是世界數一數二，只是沒多少人在乎」、「因為大部分這類工作都離市區遠，在海邊工作，不然要出海很久，自然吸引力就沒那麼高了」。還有人直言，「海洋大學商船系路過，錢很難賺，陸地上的颱風一兩天就過了，還是週起跳，颱風過了還有一半的時間要暈，暈船比死還痛苦」、「海洋相關科系很多薪資很好，但都用命來換的」、「假如你在陸地上過得還可以不建議來跑船，犧牲的是青春以及時間，工作環境高壓也危險」。不過，也有人指出其實一直都有不少人投入海洋領域發展。「其實一直都有人在領域內默默付出喔！至少我唸大學時及畢業幾年內，相關科系並沒有招不滿的問題（現在因為少子化衝擊確實生員比較少了），只是國內產業結構比重較輕，及國際學術上醫學、資工等顯學佔優，才顯得純粹關注海洋議題的群體較為弱勢，但是跨領域的合作及人才共用還是很多，大家都很努力耕耘的」。實際查詢104人力銀行，海洋相關科系畢業生平均起薪約4萬至4.5萬元，隨著工作經驗累積，月薪可提升至5萬至6.4萬元左右；商船、輪機等相關科系月薪中位數更約6.7萬元，整體待遇並不遜色。另外，運務及航運相關科系起薪約4.8萬元，雖然未必比部分熱門科系高，但航運業每年發放的年終獎金相當優渥，整體收入仍具吸引力，因此每逢徵才仍吸引不少求職者應徵。台北海洋科技大學副教授張在欣則指出，航運公司近年積極招募人才，不僅提供現職船員優渥薪資，也祭出高額獎金，希望提高留任率。此外，業者也提前鎖定在學學生培育人才，例如長榮海運提供每月1萬5000元補助，一年最高可領18萬元，同時推動專班制度，由企業直接培育所需人才。張在欣表示，未來畢業生不只是有機會達成年薪百萬元，甚至可能挑戰年薪200萬元。根據《親子天下》報導，國立海洋大學附屬基隆海事高中的航海科主任蔡金城表示，高薪一直是吸引學生投入航海相關科系的重要原因之一，除此之外，海洋產業許多工作內容具有高度專業性，也較不容易受到AI取代。以薪資來看，二副、三副月薪約17萬至19萬元，大副約20萬至22萬元，船長更有機會達30萬元。如果未來不想長期跑船，也可轉往離岸風電、海巡署、港務局等單位發展，工作型態與一般上班族相近，同樣擁有不錯的職涯選擇。