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越南進口木鱉果油也曾被驗出苯駢芘 奧地利南瓜籽油為近兩年首批

▲日本進口白帶魚被檢出孔雀綠，為魚肉為不得檢出，邊境攔截。（圖／食藥署提供）





艾斯奇餐飲進口日本白帶魚 檢出動物用藥孔雀綠

邊境也攔到超標致癌油！食藥署今（4）日公布最新邊境查驗不合格名單。其中從奧地利進口的「南瓜籽油」檢出致癌物苯駢芘超標；總計4.5公斤，食藥署在邊境攔截，並針對業者在邊境調整為逐批查驗，另外針對「其他固定性植物油脂及其餾分物」的油脂產品，採加強抽批至今年底。食藥署今日公布邊境查驗不合格清單，包括越南進口「鮮榴槤」、馬來西亞進口「紅咖哩粉」、法國進口「新鮮百里香」、中國大陸進口「辣椒圈」等農藥殘留含量不符規定；日本進口的「白帶魚」動物用藥殘留含量不符規定；柬埔寨王國進口「黑芝麻」、塞席爾進口「冷凍紅皮刀」重金屬含量不符規定等。其中由輸入業者「和司特股份有限公司」報驗的「奧地利南瓜籽油」，檢出苯駢芘每公斤2.5微克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，苯駢芘於直接供食或作為食品加工使用的油脂限量為每公斤2.0微克以下。食藥署針對「和司特股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。總計4.5公斤在邊境退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，油脂類產品持續都有檢驗，於113年10月22日就曾公布從越南進口的「木鱉果油」檢出苯駢芘不合格；因此以油脂類而言，從113年至今為第二批。而奧地利南瓜籽油為近兩年首批，但將業者調整成「逐批查驗」原因，劉芳銘指出，因為業者過去曾輸入兩批，另一批為112年進口，但至今已經過期，目前市面上沒有同樣的產品；但業者又曾在105年12月21日，有其他由之類產品被檢出重金屬「銅」不合格，但因為進口量非常少，當時已經被調整為「加強抽批」，導致此次違規被調整為逐批查驗。劉芳銘說，加上「和司特股份有限公司」這段期間所進口的合格量都沒有達到5批，也就無法再調降。食藥署在邊境針對「雜項稅號」的「其他固定性植物油脂及其餾分物」油脂產品，採加強抽批查驗至今年12月31日止，抽驗比例為20%至50%。另外，由輸入業者「艾斯奇餐飲股份有限公司」報驗的日本白帶魚，檢出動物用藥孔雀綠0.7ppb，依據「動物用藥殘留標準」，孔雀綠於魚肉為不得檢出，總計1.3公斤需在邊境退運或銷毀。食藥署針對「艾斯奇餐飲股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。