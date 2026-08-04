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台股今（4）日再度經歷上沖下洗，開盤下跌294點、0.6%，來到43092點，最深一度跌破43K關卡，來到42895點，但隨即走高，約10時最高一度來到43912點，不僅收復43K線，更要搶攻44K線，震盪近1000點。然而，後續漲幅再度收斂，截至10時40分，台股漲135點、漲至43521點，維持平盤以上，成交金額6596億元。權王台積電（2330）今日則持續在平盤以下，開盤下跌35元，最低一度來到2315元；截至10時40分，台積電下跌35元，來到2335元。類股方面，玻璃、電子零組件、光電類股都有好表現。其中，台玻（1802）盤中上漲3.95元，漲幅達8.31%、中釉（1809）漲7.14%；欣興（3037）上漲52元，漲6.01%。被動元件中的禾伸堂（3026）漲停、國巨*（2327）上漲0.7%、華新科（2492）漲約5%；記憶體族群，如力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）漲停。營建類股、運動類股今日則呈現下跌。