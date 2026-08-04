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▲隋棠（右）因導演問到調動職位話題時保持安靜，而再度被網友批評。（圖／翻攝自請世界吃桌FB）

實境節目《請世界吃桌》剛完成澳洲雪梨、日本熊本場後，下一站即將前進美國紐約，而日前在隋棠爆出逼千千換職位的爭議時，有許多人敲碗可以叫Janet（謝怡芬）出演，沒想到竟然預測正確，早在4月節目播出前，就有人捕捉《請世界吃桌》現身紐約時代廣場舉辦台式婚宴時，除了原班人馬外，Janet也在內默默端菜。除此之外，有網友指出在完成熊本場後，導演再度問到職位調動話題時，隋棠全程保持安靜，再度引發熱議。有民眾在4月分享於時代廣場目擊台式辦桌的畫面，藍正龍、隋棠、浩子、千千都在內，一開始大家還很驚訝，誤以為是明星臉，後來才知道是《請世界吃桌》的拍攝。不過除了原班人馬外，Janet竟也參與主持及互動環節，還在現場默默端菜。事實上，早在之前就有人敲碗英語能力非常好的Janet出演，因此現場照搶先公開後，也讓觀眾都非常期待。在完成熊本場後，眾人一起回顧當天情況，浩子透露因為日語主持太辛苦，還忍不住求救，讓一旁幫不上忙的千千心疼到哭出來。浩子也因擔心接下來紐約場要講英文，而在導演詢問職位調動時，表示想要進後場，詢問藍正龍意願後，對方表示對後場很滿意，而隋棠則是全場微笑，一句話都不說。隋棠的表現，也再度引發部分網友的不滿，認為有英文能力的她，看到其他人因為語言感到痛苦擔憂，卻依然一句話都不說，就連英文不錯的藍正龍也被批評，「看著夥伴那麼辛苦，卻還是只顧自己」、「超怪，英文好的人不出來幫忙。」但也有人認為一直調動職位，對於工作安排也會有影響。