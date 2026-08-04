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洛杉磯道奇隊今（4）日作客芝加哥迎戰小熊隊，儘管日籍球星大谷翔平繳出單場雙安的好表現，並帶領球隊在首局率先攻下3分，但道奇投手群卻全線崩盤。先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）慘遭4發全壘打重擊，加上牛棚單局奉送4次保送自爆，道奇最終以5：10慘遭逆轉，苦吞本季最長的4連敗。道奇隊開局氣勢如虹，擔任開路先發的大谷翔平首打席就將球推向左外野形成安打，將連續安打場次推進至7場。隨後帕赫斯（Andy Pages）敲安，艾德曼（Tommy Edman）更是直接轟出3分砲。比賽才開始約2分鐘，道奇僅用5球就取得3比0領先。大谷在2局上再度建功，敲出巧妙的右外野德州安打，完成本季第35度「單場敲出多支安打」。然而，他隨後卻因判斷失誤，遭到小熊先發左投馬修·鮑伊（Matthew Boyd）精準牽制，經電視輔助判決後被判出局，這也成為道奇攻勢中斷的轉折點。相較於打線的發揮，道奇投手群的表現堪稱災難。先發投手羅布雷斯基在首局下半就遭到小熊隊日籍強打鈴木誠也（Seiya Suzuki）的19號兩分砲重擊。惡夢還沒結束，2局下羅布雷斯基再被阿爾坎塔拉（Kevin Alcantara）敲出大聯盟生涯首轟（兩分砲）慘遭逆轉；3局下又被凱利（Carson Kelly）擊出兩分砲，寫下連續3局挨轟的慘況。5局下，布許（Michael Busch）再補上一發陽春砲。總計羅布雷斯基僅投4.1局就挨了4轟，狂失7分退場，吞下本季第3敗。由於當家主戰捕手史密斯（Will Smith）頸部受傷，加上替補捕手拉辛（Dalton Rushing）右腕不適雙雙進入傷兵名單，道奇在交易大限前緊急簽回舊將羅特維特（Ben Rortvedt）與費杜西亞（Hunter Feduccia）救火。在捕手戰力不穩定的情況下，不僅先發投手挨轟，牛棚也未能止血。6局下半，道奇雖然靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的陽春砲追至2分差，但下半局第二任投手恩里克斯（Edgardo Henriquez）卻連投3次保送堆滿壘包；接替上場的史考特（Tanner Scott）更是投出四壞球奉送1分，隨後再被敲出2分打點安打，讓小熊將比分徹底拉開。道奇隊在近4場比賽中共挨了11發全壘打，連續4戰皆遭到對手逆轉，吞下平本季最長的4連敗。為了止住頹勢，道奇明日（5日）將派出剛透過重磅交易換來的連續兩屆賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發，期望他能以王牌身手為球隊止敗。