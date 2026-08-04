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25州聯手提告 要求停止關稅並退還稅款

最高法院否決舊關稅 川普改用301條款再出手

各州控「強迫勞動只是藉口」 複製遭法院否決關稅

巴西牛肉被列案例卻獲豁免 政策合理性遭質疑

小企業先前也提告 川普全球關稅再陷司法戰

白宮駁斥：他國放任強迫勞動 已傷害美國商業

美國總統川普（Donald Trump）政府對全球60個貿易夥伴祭出新一輪「301關稅」後，再度面臨司法挑戰。由民主黨主政的25個州3日聯手向美國國際貿易法院提起訴訟，指控川普政府假借打擊強迫勞動之名，對涵蓋逾99%美國進口商品的國家及地區課徵全面性關稅，已逾越總統法定權限，要求法院立即停止實施新關稅、宣告相關措施違法，並命令聯邦政府退還已徵收的關稅。綜合路透社、CNBC等外媒報導，包括紐約州、奧勒岡州在內的25個民主黨主政州，3日向位於紐約的美國國際貿易法院提出訴訟。川普政府7月24日起，對歐盟及另外59個貿易夥伴的大部分輸美商品，課徵10%或12.5%的額外關稅，理由是這些經濟體未能有效禁止強迫勞動產品進入供應鏈。各州指出，受影響國家及地區合計占美國進口額約99.4%，實質上等同重新建立一套全球性關稅制度，將直接推升食品、日用品、建材及其他民生商品價格。紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）表示，川普政府先前已在最高法院敗訴，如今卻再次試圖透過新一輪關稅，「非法提高家庭與企業的稅負」。紐約州長侯可（Kathy Hochul）也批評，這些關稅本質上就是向勞工家庭徵稅，最終成本仍將轉嫁給消費者。川普將關稅視為外交及經貿政策核心，即使接連遭遇司法挫敗，仍持續尋找其他法律依據延續關稅措施。美國最高法院2月20日裁定，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統單方面對貿易夥伴全面加徵關稅，因此否決川普第二任期內多數大規模關稅。川普隨後改依《1974年貿易法》第122條，暫時對全球商品課徵10%關稅。不過，美國國際貿易法院之後同樣判決違法，目前相關裁定因政府提出上訴而暫緩執行。就在第122條臨時關稅即將到期前一天，美國貿易代表署（USTR）又宣布改依第301條，對60個貿易夥伴課徵新關稅，使川普的全球關稅制度得以無縫延續。提告各州主張，川普政府只是以強迫勞動問題作為藉口，快速重建已遭法院判決違法的全球關稅制度。依照第301條，政府原可針對特定國家的不公平或歧視性貿易措施展開調查，並採取相應報復行動。過去歷任政府雖曾使用這項條款，但通常聚焦特定國家、商品或產業，而非一次對全球大多數進口商品採取近乎一致的關稅。訴狀指出，美國貿易代表署僅花約兩個半月，便完成對60個經濟體的調查，且未逐一進行法律要求的國別協商，也沒有充分解釋，為何政策及供應鏈情況差異甚大的國家，會被課徵幾乎相同的10%或12.5%關稅。各州批評，所謂強迫勞動問題與全面性全球關稅之間「缺乏合理關聯」，政府也未說明不同關稅稅率，與各國涉及強迫勞動商品的比例有何關係。訴狀也列舉多項關稅措施內部矛盾。美國貿易代表署曾將巴西冷凍牛肉列為疑似涉及強迫勞動的3項代表性商品之一，但最終卻將該產品排除於新關稅之外，使各州質疑政府真正目的並非解決強迫勞動，而是維持原有的全球關稅架構。此外，政府也沒有為各國設定可供遵循的明確改善標準，換言之，外國政府即使修改政策，也不清楚需要達到何種條件，才能獲得取消關稅。各州並引述川普政府官員先前談話，指控美方早已預定調查結果。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）曾在最高法院否決舊關稅後表示，政府將加速使用其他貿易權限，以「確保政策延續」；財政部長貝森特（Scott Bessent）也曾稱，關稅稅率將回到「完全相同的水準」。這並非新一輪301關稅首次遭到法院挑戰。多家美國小型企業已在關稅生效當天提起類似訴訟，主張川普不能透過更換法律依據，重新實施已遭最高法院否決的關稅。民主黨主政州及小企業過去曾成功挑戰川普第二任期的多項全球關稅，但川普政府仍不斷改採其他法律條文延續政策。此次訴訟結果不僅關係到新關稅能否繼續實施，也可能進一步釐清美國總統運用第301條對全球商品加徵關稅的權力界線。白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示，其他國家若未有效禁止強迫勞動商品進口，便屬不合理政策，且已對美國商業及勞工造成負擔，美方有權依法採取措施。他強調，第301條自川普第一任期以來，已證明是具法律效力且經得起司法檢驗的貿易工具，目前仍然如此。白宮主張，新關稅是對外國不公平貿易行為的適當且合法回應，並非重建先前遭法院推翻的措施。