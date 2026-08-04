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未授權市場可縮短上市時間

國邑＊昨（3）日晚間發布重訊，子公司普元生技自主開發的智慧型呼吸引動吸入裝置（PN105）「邑普能」取得TFDA第二等級醫療器材許可證。不過，利多消息並未反映在股價，截至11點左右暫報32.8元，下跌0.32元、跌幅1.06%。「邑普能」攜帶式噴霧器，採用震動篩網式微孔霧化技術，可將呼吸治療用的液體藥品轉換為細微氣霧粒子供患者吸入使用。國邑＊表示，本次取證是普元生技納入集團後首個法規成果，邑普能取證，代表雙平台由策略布局進入商業化階段。「邑普能」已完成國邑旗下治療肺動脈高壓（PAH）及肺高壓併發間質性肺病（PH-ILD）的長效吸入新藥LL606，未來在台灣上市所需的器械準備，也為L606的全球商業化提供完整的產品方案。國邑＊董事長王建治表示，邑普能取得TFDA醫材許可，讓L606未來在全球市場具備更完整的商業化條件。國邑指出，在亞洲尚未授權市場，如中國大陸、韓國等，授權對象取得的不只是藥品，而是完整的藥械合一產品方案，可縮短上市準備時程，降低開發成本，提升授權價值與談判優勢。另在中東及土耳其市場，由Menagen擔任經銷夥伴，待L606取得當地上市許可後，國邑將直接供應藥品及「邑普能」，相關產品銷售將成為集團自有營收來源，建立授權收入以外的產品銷售模式。此外，在北美、歐洲及日本市場中，L606已授權予Liquidia開發及商業化，「邑普能」未來可依市場需求提供給藥器械方案，在既有藥品授權收益之外，進一步延伸器械產品的商業模式，進一步提升整體商業價值。