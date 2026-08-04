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羅廷瑋2年惹出諸多爭議 沈榮欽大嘆：德不配位

立法院日前審議《電子競技運動發展基本法》草案時，爆發運動部長李洋「罰站」風波，朝野互控責任歸屬，國民黨籍召委羅廷瑋也因此成為輿論焦點，其求學時期的節目片段也被網友起底，當時他坦言「我只是要文憑」，還被同學笑稱是「空殼子」，引發外界熱議。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，羅廷瑋本可以是個勵志故事，如今卻活成面目可憎的政客。沈榮欽表示，羅廷瑋2013年參加公視《誰來晚餐》被挖出，雖然不少人批評這段節目，但是他並不認為有太嚴重的問題；相反，沈榮欽覺得羅廷瑋的經歷可以是個十分勵志的故事，他十分清楚自己要什麼，雖然不喜讀書，卻經常上電視節目打知名度，一開始甚至不是競選里長，而是從擔任里長助理開始學習，然後慢慢加入國民黨議員團隊，接著才自己出來選上里長。沈榮欽續指，本來同選區的民進黨立委黃國書因抓耙仔事件而退出政壇，讓羅廷瑋有機可趁、當選立委。其在賣牛肉麵時還發起「來店大喊支持反服貿，牛肉麵半價」活動吸引眼球，之後立刻跳到國民黨，不僅被視為台中市長盧秀燕的子弟兵，還獲得民眾黨創黨主席柯文哲的跨黨派支持，可謂十分圓融，從不喜讀書的孩子到擔任國會教育文化委員會的召委，經歷十分精彩。「可惜他不願更努力充實自己。」沈榮欽提到，從議場暴力到全身武裝秀過頭、言語霸凌與歧視女性立委、因為助理看病不滿，就要健保署長、國健署長及台大醫院副院長至其辦公室說明並傳出咆哮聲，到現在對食安、運動部長與中研院的各種烏龍質詢、耍官威與亂刪預算，才短短2年就惹出這麼多爭議，完全顯現出德不配位。沈榮欽為此感到可惜，羅廷瑋如果不是這樣投機、不認真、喜歡耍官威，如果能夠認真充實自己，本來可以是一個勵志的故事，說明一個無權無勢的孩子，如何能夠在台灣成為國會議員的經過，卻活成今天這樣面目可憎的政客。