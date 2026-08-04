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13款角色杯身登場 官方其實早有完整正版素材

▲老賴茶棧曾發布《HUNTER×HUNTER》聯名漫畫風宣傳圖，為活動暖身宣傳，被質疑不尊重作者。（圖／翻攝自老賴茶棧Threads）

宣傳圖疑用AI生成 西索、小傑都多1根手指

▲老賴茶棧以AI生成《HUNTER×HUNTER》13款聯名杯身示意圖，角色外型、文字與細節出現多處異常。（圖／翻攝自老賴茶棧Threads）

刪文後又再發AI圖片 第二波炎上

▲老賴茶棧發布《HUNTER×HUNTER》聯名公休公告，因疑似使用AI生成宣傳圖，引發網友熱議。（圖／翻攝自老賴茶棧Threads）

《HUNTER×HUNTER》（獵人）又有聯名了，但這次惹得粉絲們很不高興，手搖飲品牌老賴茶棧近日攜手《獵人》推出聯名活動，祭出13款限定角色杯身，不過官方在社群發布的宣傳圖片卻遭網友質疑使用AI生成，不僅西索、小傑被發現多出1根手指，角色名稱、服裝文字也出現錯誤。更讓粉絲不滿的是，品牌刪除貼文後，竟又發布另一張疑似AI生成圖片，再度引爆炎上。老賴茶棧本次與《獵人》合作推出聯名活動，共有13款角色限定杯身，包括小傑、奇犽、酷拉皮卡、西索、雷歐力、伊耳謎、庫洛洛、席巴、飛坦、傑諾、瑪奇、雲古及小滴等人氣角色，消費者購買飲品即可隨機獲得聯名杯款。從官方公布的聯名資訊可見，角色立繪、杯身設計、商品形象照都採用正版授權素材，整體設計並未出現異常，也讓不少粉絲期待收藏。但在官方社群宣傳圖上卻出現滿滿的爭議，有網友在Threads發文指出，老賴茶棧疑似利用AI生成聯名宣傳圖片，角色細節漏洞百出，不少網友也將AI宣傳圖與官方正版杯身對照，認為角色形象差異相當明顯，質疑品牌「明明有正版素材，為何還要另外生成AI圖片？」其中最明顯的是西索、小傑都被畫成多出1根手指；旅團成員瑪奇名字誤植成「瑪琪」；小滴疑似長出鬍子；傑諾服裝上的「一日一殺」更被AI辨識成「一日一我」，許多角色五官、服裝比例也出現失真情況，讓不少《獵人》粉絲直呼一眼就看出「AI味」。事件發酵後，老賴茶棧悄悄刪除遭質疑的宣傳貼文，並未另外發布正式道歉聲明，而是在留言區回覆：「小賴知道錯了，謝謝大家的提醒與包容，下次不會再犯了。」然而，就在刪文不久後，官方又發布一張《獵人》聯名公休公告，同樣被網友質疑是AI生成圖片。由於圖中角色神韻、構圖及細節仍帶有明顯AI生成痕跡，再次引發粉絲批評，認為品牌並未真正理解爭議所在。事件延燒後，許多網友認為，這次爭議是品牌在取得《獵人》正式授權、手上已有完整角色立繪與商品素材的情況下，仍選擇以AI生成宣傳圖，甚至出現角色失真、錯字與細節錯誤，讓人感覺缺乏對作品及原作者的尊重，不少留言表示「有授權還生成AI，真的看不懂」。