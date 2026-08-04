白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）持續西進，中央氣象署科長林伯東表示，周五（8月7日）颱風逐漸通過琉球附近，接著朝台灣北部海面移動，周六（8月8日）路徑仍有變數；外圍雲系周五開始影響，北台灣雨勢增強，父親節至下周一（8月10日）北部及中部山區雨勢明顯，北部山區更有豪雨機率。
中度颱風白海豚，今（4）日上午8時，位置在台北東方2180公里的海面上，以每小時21公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑160公里。
白海豚周五通過琉球 周六靠近台灣
林伯東指出，白海豚颱風路徑持續往西，周五會逐漸通過琉球附近，隨後移動到台灣北部海面，周六開始路徑仍有不確定性，強度則是維持中颱，通過琉球附近後會再減弱，不過白海豚暴風半徑依舊較大，有300公里以上。
今（4）日各地持續高溫炎熱、多雲到晴，午後中南部、花東及各山區有局部雷陣雨，高溫32至35度，大台北、西半部近山區36度以上。明天至周四（8月5日至8月6日）受低壓帶影響，轉吹偏東北風至北風，水氣會增加，因此北部、宜蘭降雨增多，其他地區午後也有雷陣雨，山區留意局部大雨。
父親節全台防雨！北台灣、中部山區雨勢較大
林伯東說明，周五白海豚颱風外圍雲系接近，西半部降雨增多，北台灣有局部短暫陣雨，且愈晚雨勢愈明顯；宜蘭及中南部也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星雷陣雨。
周六父親節至下周一，受到白海豚颱風外圍環流影響，北台灣平地、中部山區雨勢較明顯，有局部大雨，北部山區則有豪雨機率，其它地區整天也不定時有短暫陣雨，下周一颱風逐漸遠離，轉偏西南風，西半部及宜蘭仍有局部降雨。
白海豚下周遠離！中南部仍有雨
林伯東補充，下周二至下周四（8月11日至8月13日），白海豚颱風持續遠離，台灣環境主要吹西南風，屆時水氣仍多，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。
提醒民眾，白海豚颱風從明天開始，會替基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海帶來「長浪」，周六長浪擴大到中部以北沿海、澎湖。且由於路徑在台灣北方，周四、周五偏北風到西北風沉降影響，宜蘭會有焚風，周六花東也有焚風，要注意極端高溫。
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林伯東指出，白海豚颱風路徑持續往西，周五會逐漸通過琉球附近，隨後移動到台灣北部海面，周六開始路徑仍有不確定性，強度則是維持中颱，通過琉球附近後會再減弱，不過白海豚暴風半徑依舊較大，有300公里以上。
今（4）日各地持續高溫炎熱、多雲到晴，午後中南部、花東及各山區有局部雷陣雨，高溫32至35度，大台北、西半部近山區36度以上。明天至周四（8月5日至8月6日）受低壓帶影響，轉吹偏東北風至北風，水氣會增加，因此北部、宜蘭降雨增多，其他地區午後也有雷陣雨，山區留意局部大雨。
林伯東說明，周五白海豚颱風外圍雲系接近，西半部降雨增多，北台灣有局部短暫陣雨，且愈晚雨勢愈明顯；宜蘭及中南部也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星雷陣雨。
周六父親節至下周一，受到白海豚颱風外圍環流影響，北台灣平地、中部山區雨勢較明顯，有局部大雨，北部山區則有豪雨機率，其它地區整天也不定時有短暫陣雨，下周一颱風逐漸遠離，轉偏西南風，西半部及宜蘭仍有局部降雨。
林伯東補充，下周二至下周四（8月11日至8月13日），白海豚颱風持續遠離，台灣環境主要吹西南風，屆時水氣仍多，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。
提醒民眾，白海豚颱風從明天開始，會替基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海帶來「長浪」，周六長浪擴大到中部以北沿海、澎湖。且由於路徑在台灣北方，周四、周五偏北風到西北風沉降影響，宜蘭會有焚風，周六花東也有焚風，要注意極端高溫。
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