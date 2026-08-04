我是廣告 請繼續往下閱讀

承辦規模占全台四分之一 影響力舉足輕重

官方掌握營運現狀 強調「個人財務糾紛」非營運缺口

▲花敬群指出，兆基屋管與寄居蟹租屋合計承辦全台近3萬件社宅包租代管案件，占全台有效租約近四分之一，呼籲房東、房客安心。（圖／記者徐銘穗攝）

啟動保權機制 確保服務不中斷

兆基集團相關企業近期爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否衝擊社會住宅包租代管服務，由於兆基屋管與寄居蟹租屋合計承辦全台近3萬件社宅包租代管案件，占全台有效租約近四分之一，市場憂心恐波及房東、房客權益。對此，國家住都中心董事長花敬群今（4）日出面表示，財務問題屬兩位前董事長於外部投資公司的個人財務糾紛，現階段未發現兆基屋管、寄居蟹租屋營運異常，兩家公司服務均維持正常，並已啟動風險控管機制，確保社宅包租代管服務不中斷。國家住都中心董事長花敬群今（4）日詳細列舉數據指出，兆基與寄居蟹長期深耕租賃市場，目前的服務品質亦受到房東與市場肯定。其中，兆基屋管承辦約2萬3000件（中央案件8000多件、地方政府案件1萬5000件），寄居蟹則承辦約6800件。以全台中央與地方政府合計約11萬件包租代管有效租約來看，這兩家公司所服務的案件量占近四分之一，花敬群坦言，如此高市占率背後代表兩家公司長期維持一定的服務水準，但也因此讓此次債務事件在短期內衝擊房東與社會大眾的信心。針對外界憂慮，花敬群說明，經初步掌握，目前財務問題本質上是兩位前董事長於外部成立的投資公司發行公司債，因無法償還本息所衍生的個人財務問題，並非兆基屋管或寄居蟹租屋公司的營運資金缺口。國家住都中心昨（3）日下午已邀請兩家公司現任經營團隊進行說明，盤點結果顯示，目前兩家公司財務狀況尚屬安定，服務端也無異常情形。花敬群向受服務的房東與房客喊話：「請接受這兩家公司服務的房東與房客安心。」儘管目前營運穩定，但為防止後續連鎖反應，政府已啟動風險控管與保權作為。國家住都中心正著手規劃案量轉型與銜接機制，並預計與各縣市租賃服務公會及相關業者協商，一旦業者發生無法正常營運的情況，將由其他資源系統接手，務必確保房東與房客的服務及權益不中斷。針對民眾黨團指控住都中心圖利兆基，花敬群嚴厲譴責，批評相關說法是「扭曲抹黑」。他澄清，兆基自社宅政策第一期便開始參與，過去主要承接六都地方政府發包案件（第一期至第四期），直到第五期才開始參與中央版案件。數據顯示，兆基服務的地方案件數是中央案件數的兩倍，且早在柯文哲擔任台北市長時期，兆基就是台北市政府最主要的社宅合作對象。花敬群強調，所有招標評選均依《採購法》公正執行，他本人從未介入，將持續守護社宅政策的招牌與專業性。