擁有不少玩家喜愛的《聖火降魔錄》系列遊戲，將在2026年9月17日推出第18部作品《聖火降魔錄 萬縷千絲（Fire Emblem: Fortune’s Weave / ファイアーエムブレム 万紫千紅）》，任天堂官方也宣布，將在今（4）日晚間10點播出「Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct 2026.8.4」直播影片，帶來《Fire Emblem 萬縷千絲》Nintendo Switch 2版詳細內容，影片長度預計為20分鐘。
新作登上Nintendo Switch 2 故事圍繞大劍鬥祭
《聖火降魔錄》是由Intelligent Systems開發、任天堂發行的戰略角色扮演遊戲，最新作品《聖火降魔錄 萬縷千絲》將在 2026年9月17日在Nintendo Switch 2推出。本次不僅會推出一般版本，官方也會推出含有多項特典的「Dagdan Collection」版本。
根據任天堂公開的資訊，《聖火降魔錄 萬縷千絲》故事背景是一座被觀眾的熱情所包圍的巨大鬥技場，一位自稱是「神威法王」的男性宣示「韃古席翁大劍鬥祭」就此開幕，各方人物的力量與信念即將在此激烈交鋒。玩家需要從4名參賽者選擇主角，可體驗每位參賽者不同故事。
5種武器登場 直播影片公開細節
將在《聖火降魔錄 萬縷千絲》登場的武器包括劍、槍、斧、弓與籠手5種，每位角色可使用的武器會依照兵種不同，而不一樣；另外，還有部分能精通的魔道的兵種，也能使用魔法攻擊。
任天堂也宣布，《聖火降魔錄 萬縷千絲》將在今（4）日晚間10點舉辦「Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct 2026.8.4」直播活動，玩家們可到任天堂官方YouTube觀看，遊戲上市時間預計在2026年9月17日，發售平台為Nintendo Switch 2發售。
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《聖火降魔錄》是由Intelligent Systems開發、任天堂發行的戰略角色扮演遊戲，最新作品《聖火降魔錄 萬縷千絲》將在 2026年9月17日在Nintendo Switch 2推出。本次不僅會推出一般版本，官方也會推出含有多項特典的「Dagdan Collection」版本。
根據任天堂公開的資訊，《聖火降魔錄 萬縷千絲》故事背景是一座被觀眾的熱情所包圍的巨大鬥技場，一位自稱是「神威法王」的男性宣示「韃古席翁大劍鬥祭」就此開幕，各方人物的力量與信念即將在此激烈交鋒。玩家需要從4名參賽者選擇主角，可體驗每位參賽者不同故事。
將在《聖火降魔錄 萬縷千絲》登場的武器包括劍、槍、斧、弓與籠手5種，每位角色可使用的武器會依照兵種不同，而不一樣；另外，還有部分能精通的魔道的兵種，也能使用魔法攻擊。
任天堂也宣布，《聖火降魔錄 萬縷千絲》將在今（4）日晚間10點舉辦「Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct 2026.8.4」直播活動，玩家們可到任天堂官方YouTube觀看，遊戲上市時間預計在2026年9月17日，發售平台為Nintendo Switch 2發售。