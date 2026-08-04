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洛杉磯道奇隊今(4)日作客芝加哥小熊隊，儘管首局靠著艾德曼（Tommy Edman）的3分砲先馳得點，但投手群再度大崩盤。先發左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）慘遭4發全壘打重擊，加上總教練羅伯斯（Dave Roberts）的牛棚調度失靈，道奇最終以5：10慘敗。這不僅是道奇近3個月來首度吞下4連敗，這4場比賽狂丟30分、挨了11轟，投手陣容的崩壞已成為球隊最大危機。道奇在6局上靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的陽春砲將比分追至5比7，反攻氣勢正旺。然而6局下半，羅伯斯的牛棚調度卻成為敗筆。第二任投手恩里克斯（Edgardo Henriquez）上場後控球大走鐘，連投3次保送擠滿壘包。此時羅伯斯換上史考特（Tanner Scott）救火，但他先是投出四壞球奉送1分，接著又被敲出2分打點安打。單局狂失3分徹底澆熄道奇反撲希望，總教練的調度時機與決策也成為賽後眾矢之的。本場比賽道奇先發投手羅布雷斯基完全壓不住陣腳。首局下半就被小熊隊日籍強打鈴木誠也（Seiya Suzuki）敲出2分砲；2局下遭阿爾坎塔拉（Kevin Alcantara）擊出逆轉2分砲；3局下再被凱利（Carson Kelly）轟出2分砲；5局下又挨了布許（Michael Busch）一發陽春砲。羅布雷斯基僅投4.1局就狂失7分，追平個人生涯最慘的單場4被全壘打紀錄，黯然吞下本季第3敗。道奇投手群在近4場比賽合計狂丟30分，投球質量堪憂。道奇隊最近4場比賽除了對紅襪系列賽第2戰只丟掉3分之外，其他3場丟分都在8分以上。4場先發投手僅有山本由伸壓得住陣腳，恩里克斯（E. Henriquez）、希恩（E. Sheehan）和羅布雷斯基都發揮不佳。大谷翔平近期「單刀」出戰，其他先發戰力也都有傷病問題，這是道奇隊近期投手出問題的主因，不過球隊目前還領先國聯西區第2名的響尾蛇有9.5場勝差，領先優勢明顯。面對球隊低谷，道奇在明（5）日的系列賽第2戰將推出剛交易入隊、連續兩屆榮獲賽揚獎的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）先發初登板，期盼能藉由這位超級巨星的實力為球隊及時止血。