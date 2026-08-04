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▲ 少輔員陪伴少年走過人生低谷(示意圖)。（圖／高市警局少年警察隊提供）

「被警察查獲那一刻，我腦中只想著家裡以後怎麼辦？」少年化名「小白」回憶因施用第三級毒品愷他命香菸遭查獲時，至今仍印象深刻，所幸在高市府少輔會啟動輔導機制下，「小白」順利轉換職場，重新找到適合自己的工作。隨著家庭照顧資源逐步到位、工作趨於穩定，「小白」一家人生活慢慢回到正軌。「小白」因施用第三級毒品愷他命香菸遭查獲，依少年事件處理法規定，少年如有施用第3、4級毒品等曝險行為，高市少輔會在接獲警方通報後立即啟動輔導機制，希望透過專業陪伴與跨網絡合作，協助少年遠離偏差行為，重新站穩人生。「小白」原本就讀高職餐飲科，成績優異且取得餐飲丙級技術士證照，但因父親長期洗腎、祖母年邁，家庭照顧及經濟重擔落在身為獨子的他肩上，為分擔家計而休學投入職場，卻又因健康因素無法繼續從事餐飲業。在家庭經濟壓力、健康問題及對未來迷惘交織下，誤信朋友介紹施用愷他命香菸，希望藉此紓解壓力，卻因此誤入歧途。初期「小白」相當抗拒輔導，直到輔導員持續關懷訪視，耐心陪伴，才逐漸敞開心房。了解問題根源後，輔導員在專家督導下，盤點家庭需求，協助連結長期照顧資源及心理諮商，減輕家庭照護負擔，並紓緩「小白」負面情緒與壓力，同時媒合勞政就業服務，協助小白順利轉換職場，重新找到適合自己的工作。隨著家庭照顧資源逐步到位、工作趨於穩定，「小白」一家人生活慢慢回到正軌。他也在服務結束前，向輔導員表示現在已重新找回工作中的成就感，希望未來持續努力照顧家人，不再讓家人擔心。高市警少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，許多少年偏差行為背後往往隱藏著家庭照顧、經濟困境、身心壓力及同儕影響等多重因素。高市少輔會推動的曝險少年行政輔導制度，重視的不只是處理事件，更希望透過及早發現、及早介入及整合跨網絡資源，陪伴少年及家庭走過困境，協助每位少年重新找到人生方向，共同守護家庭幸福與社會安全。