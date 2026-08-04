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▲總統賴清德出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」。（圖／記者葉政勳攝）

總統賴清德今（4）日表示，面對中國威權主義不斷擴張，台灣會守護民主自由的價值、維護區域的和平穩定，並為世界創造繁榮發展，也將持續提升國防力量、強化全社會防衛韌性，串聯民主夥伴，一起打造「非紅供應鏈」；他提出3點，要向世界傳達台灣堅持不變的方向，包括會守護民主自由的價值、會維護區域的和平穩定，以及會為世界創造繁榮發展。外交部與財團法人台灣經濟研究院上午舉辦「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」，包括賴清德、外交部長林佳龍、史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）及美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、IPAC日本共同主席中谷元、創辦人兼執行主任裴倫德等人出席。賴清德表示，中國的《民促法》，不僅侵害台灣主權、迫害宗教與少數族群，更透過跨國鎮壓手段，對世界各國人民進行政治審查、製造寒蟬效應，是一部國際社會應該團結反制的惡法。他說，面對中國威權主義不斷擴張，紅色恐怖正在世界各地蔓延，今年的論壇主題，聚焦討論全球的民主韌性、灰帶侵擾的因應聯防，以及非紅供應鏈的重塑，更加反映出台灣在國際社會中的角色定位，以及大家期許台灣能承擔的國際責任。賴清德也提出三點，要向世界傳達台灣堅持不變的方向。第一，「我們會守護民主自由的價值」，30年前，台灣人民不畏中國飛彈的威脅，完成總統直選，向國際社會宣示台灣是民主國家，國家的未來由台灣人民決定，「今日的台灣，民主成就受到國際的肯定，我們絕對不走回頭路」。賴清德指出，面對中國《民促法》的威脅，台灣的立場很清楚，不會接受統戰滲透和紅色恐怖、不會坐視中國將壓迫黑手伸進台灣，或任何自由國家與地區，將建立更完善的預防、反制、以及保護機制，也會跟友盟國家加強合作，攜手捍衛言論自由、建構全球防禦韌性，一起維護以規則為基礎的國際秩序。「第二，我們會維護區域的和平穩定」，賴清德說，近期「七大工業國集團」領袖峰會發表的聯合聲明、以及歐洲議會通過的報告案，都重申支持台海和平穩定，反對任何單方面改變台海現狀的行為，要感謝各國對台海和平穩定的高度重視，也會以行動積極響應，落實「集體防禦、責任分擔」，台灣將持續提升國防力量、強化全社會防衛韌性，增進國際合作，凝聚最大的力量，確保印太區域的和平穩定。「第三，我們會為世界創造繁榮發展」，賴清德提到，面對全球智慧化時代，台灣積極推動AI在各領域的應用，並且致力發展矽光子、量子運算、機器人三項關鍵技術，要讓台灣不只是AI基礎建設大國，更要持續引領全球的科技發展，將善用AI、半導體、資通訊等高科技產業優勢，串聯民主夥伴，持續深化產業交流、提升經貿關係，一起打造「非紅供應鏈」，來強化經濟韌性，讓彼此的國家更安全、更繁榮。賴清德強調，台灣是民主自由的燈塔，也是印太和平的重要基石，即使威權主義威脅及全球新興挑戰不斷，「我們有堅定的意志，確保民主燈塔永明，自由基石永固」。