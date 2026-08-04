我是廣告 請繼續往下閱讀

怒轟中央護航 批「好寶寶說」令人作噁

點名陳宏達 讚「高風亮節、令人敬佩」

台中市長盧秀燕為台糖未通報致癌油事件，連續3天槓上中央。她今（4）日再度重砲批評，中央高層官員替違規業者辯護，把知情未通報的廠商形容成「好寶寶」，噁心的嘴臉是「國家大不幸、人民悲歌」。她同時指台灣高檢署主任檢察官陳宏達公開提出不同法律見解，形容對方挺身打臉經濟部、衛福部，展現司法獨立精神，高風亮節令她深感敬佩。針對台糖今年5月向中聯油脂採購油品前，311號油槽原料油自行送驗，因檢驗不合格當場退貨，卻未通報一事，台中市政府昨晚依《食品安全衛生管理法》再裁罰中聯及福懋油脂各300萬元，並於新聞稿中點名台糖率先驗出問題油品，卻未依法通報所在地主管機關。盧秀燕今天受訪表示，法院前天公布的裁定內容指出，針對中聯311槽油品苯駢芘超標一案，台糖知悉異常後未依法通報，市府昨天除對中聯及參與台糖採購案的福懋油脂開罰，也針對311槽問題油品完成封存處置。對於外界質疑市府選在此時開罰是政治操作，盧秀燕再度將矛頭指向中央，表示「昨天我們活生生看到，一群應該管理食安的官員，包括經濟部長、衛福部都出來替台糖護航、蓋牌、吃案。」她質疑，中央竟把知情未通報的台糖形容成「好寶寶」，「如果知情不報都是無辜的、都是好寶寶，那人民該怎麼辦？」接著她再提高語氣表示，「我們政府的高官，那種令人噁心的嘴臉，說違規違法的廠商是好寶寶，是無辜的。不僅人民聽不下去，法院，法官都看不下去」。她指出.昨天有法官（口誤，應該是檢察官）站出來，指依《食安法》規定，不論食用油屬產品或原料，只要有危害食安之虞，都應依法通報、接受管理。盧秀燕再批評，主管食安的經濟部與衛福部一路包庇台糖、包庇業者，重申「不通報、不開罰、不追查，人民要怎麼辦？國家有這樣的官員，是國家大不幸、人民悲歌。」談到台灣高檢署主任檢察官陳宏達公開提出不同法律見解，盧秀燕表示，陳宏達發文指出，若業者掌握的資訊已達《食安法》所稱「有危害之虞」，即可能產生主動通報義務，形同打臉經濟部、衛福部對法令的解讀，也提醒政府官員應依法行政、落實食安把關。她表示，司法界能有檢察官挺身而出、維護食安，「我深表佩服。」她認為陳宏達展現司法獨立、照顧人民健康的勇氣，「他的高風亮節，讓我深感敬佩。」至於外界質疑，台糖煉油廠位於高雄市小港區，主管機關應為高雄市政府，而非台南市政府，盧秀燕則回應，「請大家上網查就知道了，台糖總公司登記設立就在台南。」