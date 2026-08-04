我是廣告 請繼續往下閱讀

台玻集團總裁夫人徐莉玲的兒子徐子翔傳出在年初輕生過世，而他2024年才和「最美老闆」譚以欣結婚，夫妻新婚未滿2年便天人永隔，令人不勝唏噓。譚以欣日前登上《小姐不熙娣》，曾分享兩人相識、相戀的甜蜜過程，表示老公跟他交往半年就結婚了，即便兩人相差12歲也沒有年齡隔閡。譚以欣透露，自己過去曾因模特兒工作過度追求纖瘦，一度陷入低潮，後來靠著運動、登山、潛水重新找回健康，也因此愛上戶外生活，甚至創立運動服飾品牌。談到與徐子翔的緣分，她表示兩人並非因打高爾夫球認識，而是透過共同朋友牽線。當時她分享登山動態，徐子翔看到後主動私訊，發現彼此有共同好友，便展開追求。「他約了我一個多月，我都沒有出去。」直到有一天對方邀請她一起爬山，她才終於點頭赴約。譚以欣笑說，第一次一起登山時並沒有特別來電，也沒有發生任何浪漫橋段，但相處下來越來越有默契，交往僅半年，徐子翔就向她求婚，她也決定攜手共度人生。節目中，小S笑虧：「所以他看到妳的照片就愛上妳了？」譚以欣則大方承認，對方確實是主動私訊展開追求。當小S接著打趣問她，是否故意穿貼身Legging登山「勾引」對方時，譚以欣笑著表示，當時沒有刻意想吸引對方，只是覺得女生還是要散發魅力與自信，「爬山又是我的強項。」小S最後笑稱：「所以他是看著妳的臀部就攻頂了。」讓全場笑翻。