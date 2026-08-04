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致癌油事件延燒，台糖公司被台中地方法院新聞稿披露，5月就知道中聯油品苯駢芘超標卻未通報，引來台北市長蔣萬安多日批評。民進黨北市議員何孟樺則痛批北市府硬扯台糖要為中聯的超標有負責，質疑蔣萬安是中聯最大的門神？北市研考會主委殷瑋則回擊，中聯、台糖強行二分邏輯暴斃，譴責中聯是全民共識。殷瑋說，中聯有毒油，它的苯駢芘超標，中聯要負起相關的責任，總經理余凌冲、煉油廠廠長陳明榮收押，這都是在法律部分的結果。那你說中聯有責任、台糖就沒有責任？這是什麼樣的邏輯死亡狀況？殷瑋續道，若一定要說要轉移焦點，說中聯有責任表示台糖沒責任，不但是邏輯上的問題，更讓人覺得在政治上怎麼可以做這麼過分的事情。對全民來說，食安是不分黨派，不應該有任何黨派顏色、立場，不能說因為想要幫中央政府護航就硬去說台糖沒有責任，對人民來說有責任的人就負起責任，這件事情其實就是這麼簡單。對於經濟部稱台糖非通報義務人，還稱讚台糖是高標準自我檢驗的乖寶寶，還批評說通報義務不應該無限上綱，殷瑋說，通報不是行政機關的恩惠，而是法定義務，轉移焦點也不能改變通報責任的事實。殷瑋說，如果經濟部還要持續的派人出來洗地，台糖是國營事業，不是一般的，你就應該負擔起相關義務，千噸的毒油流入百萬人民的肚子裡面，你卻這樣輕輕淺淺出來堅持要洗地，全民的怒吼一定會持續的下去。殷瑋強調，這兩天經濟部長龔明鑫、衛福部長石崇良出來護航、包庇台糖的這樣一個做法，難免會讓人家懷疑說到底有什麼樣的問題是非蓋不可的？那如果不是的話，能不能出來面對這些法界、學界已明確指出，應該要有的通報責任，給國人一個正確、清楚的交代，而不是不斷的洗地護航，「我覺得身為政務官，不能讓大家覺得廟堂之上朽木為官。」