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當談到導師時，很少有年輕的NBA球星能像聖安東尼奧馬刺隊的文班亞馬（Victor Wembanyama）擁有如此華麗的陣容。這位法國天才曾向歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）學習低位單打與防守，向賈奈特（Kevin Garnett）學習身體對抗與強硬態度，向鄧肯（Tim Duncan）討教基本功，甚至向中國少林寺武僧學習過禪宗心法。現在，這位22歲的新星正從另一位名人堂球星那裡，獲得關於健康的至關重要建議，那就是同樣曾飽受血栓問題折磨的波許（Chris Bosh）。日前在加州舉行的一場3對3慈善活動中，這位前多倫多暴龍隊與邁阿密熱火隊的明星前鋒，詳細談論了自身的血栓問題，並向文班亞馬提出了最關鍵的忠告。「按時吃藥。」波許在接受《HoopsHype》記者山姆·葉（Sam Yip）採訪時表示：「一定要確保他嚴格遵守治療方案，以防血栓再次發生，因為這只要再來一次就夠了。這事在我身上又發生了一次，總共發作兩次後，我就再也不能打球了。」波許藉由自身經歷提醒文班亞馬，絕不能將重返球場視為理所當然，必須將個人健康管理放在首位，才能確保自己能繼續留在場上奮戰。上個賽季首度闖入NBA總冠軍賽的文班亞馬，在2024-25賽季（生涯第2年）曾因右肩被診斷出深層靜脈栓塞而缺席了賽季後半段的比賽。當時他僅出賽46場便提前報銷，所幸在幾個月後的2025年7月獲准恢復訓練，趕在2025-26賽季前及時回歸。為了保護他的健康，文班亞馬在2025-26賽季受到醫療團隊的嚴密監控。他在例行賽因各類傷病缺席了18場比賽，全季64場出賽僅先發55場，場均上場時間更是創下生涯新低的29.2分鐘。儘管如此，這位2023年的選秀狀元依然全票當選年度最佳防守球員（DPOY），在MVP票選中高居第3，並生涯首度入選年度第一隊。波許在NBA生涯末期遭遇了類似的打擊。2014-15賽季後半段，他因腿部血栓游移至肺部而住院數日；雖然在2015-16賽季復出打了53場比賽，但2016年2月又因腿部血栓再度停賽，這也成為他13年職業生涯的最後一個賽季。儘管波許曾試圖在2016-17賽季重返球場，但凝血問題始終存在，最終未能通過季前體檢。NBA隨後裁定他持續存在的健康問題為「終結職業生涯的疾病」，這位2003年的選秀殿軍最終於2019年正式宣布退役。血栓問題至今仍困擾著42歲的波許。他透露今年1月曾發生一次幾乎奪走他性命的緊急狀況。「我今年1月發作過一次。我差點就倒地死了，幾乎是死裡逃生。我沒在開玩笑。」波許心有餘悸地說：「我又發生了一次肺栓塞，就在今年，我在醫院住了一整個星期。」根據ESPN報導，文班亞馬目前正與一個由防護員、醫師與物理治療師組成的團隊密切合作，嚴密監控血栓狀況。