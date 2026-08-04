今年已經進入8月，暑假也只剩不到1個月的時間，想趁剩餘的假期好好玩遊戲？任天堂宣布，在2026年8月4日0：00到2026年8月17日23：59舉辦Nintendo eShop「2026夏季優惠」活動，特價遊戲包括《集合啦！動物森友會》、《小小夢魘3》、《蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～》等遊戲，最低下殺2折！
任天堂指出，「2026夏季優惠」活動中，包括任天堂本家遊戲，以及多款第三方廠商遊戲及付費新增內容，有35折、5折等不同優惠，玩家可在Nintendo Switch 2、Nintendo Switch主機「HOME」選單中的「Nintendo eShop」進行選購。
任天堂「2026夏季優惠」24款特價清單
《集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition》原價1444元 特價1042元（27% OFF）
《集合啦！動物森友會》原價1339元 特價937元（30% OFF）
《集合啦！動物森友會 快樂家樂園》付費新增內容 原價525元 特價367元（30% OFF）
《破曉傳奇 黎明新程版》Nintendo Switch 2版 原價1190元 特價830元（30% OFF）
《小小夢魘3》原價1190元 特價595元（50% OFF）
《Street Fighter 6》Nintendo Switch 2版 原價1130元 特價565元（50％ OFF）
《Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition》Nintendo Switch 2版 原價1700元 特價1105元（35% OFF）
《鬼武者2》Nintendo Switch版 原價800元 特價400元（50％ OFF）
《動物迷城 ～Back to the Dawn～》原價1100元 特價825元（25% OFF）
《BALL x PIT》Nintendo Switch版 原價268元 特價176元（34% OFF）
《BALL x PIT – Nintendo Switch 2 Edition》原價268元 特價176元（34% OFF）
《Japanese Rural Life Adventure》Nintendo Switch版 原價408元 特價326元（20% OFF）
《泡姆泡姆》Nintendo Switch版 原價310元 特價201元（35% OFF）
《泡姆泡姆 好多衣服版》原價398元 特價258元（35% OFF）
《泡姆泡姆 好多衣服升級包》付費新增內容 原價88元 特價70元（20% OFF）
《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》Nintendo Switch版 原價1590元 特價795元（50% OFF）
《蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～》Nintendo Switch版 原價1090元 特價545元（50% OFF）
《蠟筆小新 捆綁套裝》原價2680元 特價1072元（60% OFF）
《女神異聞錄3 Reload》Nintendo Switch 2版 原價1790元 特價1074元（40％ OFF）
《女神異聞錄５ 皇家版》Nintendo Switch版 原價1790元 特價358元（80％ OFF）
《魔法氣泡™ 特趣思™ 俄羅斯方塊™ 2》Nintendo Switch版 原價1290元 特價645元（50％ OFF）
《魔法氣泡™ 特趣思™ 俄羅斯方塊™ 2S》Nintendo Switch 2版 原價1090元 特價545元（50％ OFF）
《勇者鬥惡龍 VII Reimagined 數位豪華版》原價1991元 特價1393元（30％ OFF）
《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition》Nintendo Switch 2版 原價1880元 特價658元（65％ OFF）
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《集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition》原價1444元 特價1042元（27% OFF）
《集合啦！動物森友會 快樂家樂園》付費新增內容 原價525元 特價367元（30% OFF）
《破曉傳奇 黎明新程版》Nintendo Switch 2版 原價1190元 特價830元（30% OFF）
《Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition》Nintendo Switch 2版 原價1700元 特價1105元（35% OFF）
《鬼武者2》Nintendo Switch版 原價800元 特價400元（50％ OFF）
《BALL x PIT》Nintendo Switch版 原價268元 特價176元（34% OFF）
《BALL x PIT – Nintendo Switch 2 Edition》原價268元 特價176元（34% OFF）
《Japanese Rural Life Adventure》Nintendo Switch版 原價408元 特價326元（20% OFF）
《泡姆泡姆》Nintendo Switch版 原價310元 特價201元（35% OFF）
《泡姆泡姆 好多衣服版》原價398元 特價258元（35% OFF）
《泡姆泡姆 好多衣服升級包》付費新增內容 原價88元 特價70元（20% OFF）
《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》Nintendo Switch版 原價1590元 特價795元（50% OFF）
《蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～》Nintendo Switch版 原價1090元 特價545元（50% OFF）
《蠟筆小新 捆綁套裝》原價2680元 特價1072元（60% OFF）
《女神異聞錄５ 皇家版》Nintendo Switch版 原價1790元 特價358元（80％ OFF）
《魔法氣泡™ 特趣思™ 俄羅斯方塊™ 2S》Nintendo Switch 2版 原價1090元 特價545元（50％ OFF）
《勇者鬥惡龍 VII Reimagined 數位豪華版》原價1991元 特價1393元（30％ OFF）
《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition》Nintendo Switch 2版 原價1880元 特價658元（65％ OFF）